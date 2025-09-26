 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Ratingen II hofft auf einen Sieg.
Ratingen II hofft auf einen Sieg. – Foto: Ralph Görtz

04/19-Reserve freut sich aufs Flutlichtspiel, Hösel will oben bleiben

Die Fans in Ratingen und Hösel blicken auf ein aufregendes Fußballwochenende, an dem beide Bezirksliga-Teams wichtige Punkte gegen direkte Konkurrenten holen können.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Lohausen
Grevenb.-Süd
SV Hösel

Bereits am Freitagabend um 19.30 Uhr ist Ratingen 04/19 U23 am heimischen Götschenbeck Gastgeber vom Bezirksliga-Tabellennachbarn 1. FC Grevenbroich. „Wir haben um diese Vorverlegung gebeten und Grevenbroich sagte umgehend zu“, erklärt Ratingens Trainer Andreas Voss. „Flutlichtspiele am Freitagabend sind immer etwas Beonderes. Wir freuen uns mächtig darauf.“

Heute, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
19:30

Seine Truppe belegt Platz 13, Grevenbroich steht je einen Platz und einen Punkt besser. Also für die Gastgeber eine Riesenchance, sich mit einem zweiten Heimsieg in dieser Saison vorerst Richtung sicheres Mittelfeld zu bewegen. Aber es gibt Personalsorgen. Denn der hochtalentierte Angreifer Ben Gubsch ist im Training umgeknickt (Sprunggelenk angeschwollen) und wird kaum auflaufen. Dann ist der ebenfalls angriffsorientierte Kerim Cigerli gelbgesperrt und Engin Yildiz weilt noch im heimischen Türkei-Urlaub. Aber der Trainer sieht es ausgesprochen locker: „Jetzt können sich alle die Spieler anbieten, die sich für die künftige Startelf etwas ausrechnen.“

Hösel gegen Lohausen

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
15:30

Der Liga-Konkurrent SV Hösel hat ebenfalls Heimrecht, er erwartet am Sonntagnachmittag am Neuhaus den alten Rivalen SV Lohausen (15.30 Uhr). Die Höseler haben mit ihren beiden Siegen zuletzt, in denen sie insgesamt acht Tore erzielten, einen beachtlichen fünften Platz erobert, den es zu verteidigen gilt. Aber Lohausen, Tabellenzehnter, ist gut drauf, landete zuletzt ebenfalls zwei Siege und so ist die Höseler Aufgabe sicherlich schwer zu bewältigen. Wie eigentlich immer in den vergangenen Jahren. Und von einem Sprung ins obere Drittel will Tomislav Mirosavljevic nur wenig wissen: „Für uns zählt vorerst nur, nichts mit der Gefahrenzone zu tun zu haben.“ Der SVH-Trainer stellt seine Bestbesetzung.

Aufrufe: 026.9.2025, 08:30 Uhr
RP / wmAutor