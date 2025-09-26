04/19-Reserve freut sich aufs Flutlichtspiel, Hösel will oben bleiben

Der Liga-Konkurrent SV Hösel hat ebenfalls Heimrecht, er erwartet am Sonntagnachmittag am Neuhaus den alten Rivalen SV Lohausen (15.30 Uhr). Die Höseler haben mit ihren beiden Siegen zuletzt, in denen sie insgesamt acht Tore erzielten, einen beachtlichen fünften Platz erobert, den es zu verteidigen gilt. Aber Lohausen, Tabellenzehnter, ist gut drauf, landete zuletzt ebenfalls zwei Siege und so ist die Höseler Aufgabe sicherlich schwer zu bewältigen. Wie eigentlich immer in den vergangenen Jahren. Und von einem Sprung ins obere Drittel will Tomislav Mirosavljevic nur wenig wissen: „Für uns zählt vorerst nur, nichts mit der Gefahrenzone zu tun zu haben.“ Der SVH-Trainer stellt seine Bestbesetzung.