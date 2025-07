Ratingen muss sich zunächst dauerhaft mit Kunstrasen abschminken. – Foto: Jens Terhardt

04/19 plant gegen Jüchen mit erstem Heimspiel im Stadion Derzeit befindet sich die Oberliga-Mannschaft von Ratingen 04/19 im Trainingslager, die Fußballer nutzen dazu die Sportanlage Götschenbeck.

Dort wird auf Kunstrasen trainiert, und das wird auch der Untergrund für die ersten Spiele der neuen Saison sein: Da im Stadion Ratingen der Naturrasen ausgetauscht wird – was überfällig war und mit breiter Ratsmehrheit für dieses Jahr beschlossen wurde, weil das sonst in diesem Zeitraum stattfindende Mehrkampf-Meeting des TV Ratingen in 2025 ausfällt –, wird 04/19 seine ersten Heimspiele der neuen Oberliga-Saison auch am Götschenbeck haben müssen.

Ende September wieder auf Naturrasen Als fixen Fertigstellungstermin hatte die Stadt Ratingen unserer Redaktion den 31. August genannt, doch um ganz sicher zu gehen, planen die Fußballer ihre Heimpartien bis inklusive des Spiels gegen den 1. FC Kleve am Freitag, 12. September am Götschenbeck. Demnach werden auch die Partien gegen den SC St. Tönis und den SV Blau-Weiß Dingden dort auf Kunstrasen gespielt werden. Zurück ins Stadion und auf Naturrasen geht es demnach erstmals am Freitag, 26. September gegen den VfL Jüchen-Garzweiler.

So., 03.08.2025, 13:00 Uhr SV Bergisch Gladbach 09 Berg. Gl. 09 Ratingen 04/19 Ratingen 13:00 PUSH Generell behält 04/19 den Freitagabend als Heimspieltermin, Präsident Jens Stieghorst kündigt aber mindestens eine Ausnahme an, die auch schon im Spielplan erfasst ist: Das erste Heimspiel gegen St. Tönis wurde verlegt auf Sonntag, 24. August, 15.30 Uhr. Der Hintergrund: „Um 13 Uhr spielt unsere U23 in der Bezirksliga am Götschenbeck das Derby gegen den SV Hösel. Deswegen haben wir entschieden, das zu einem Doppelspieltag zu machen“, erklärt Stieghorst, der dafür auch eineArt Kombi-Ticket im Sinn hat: Wer zum Bezirksliga-Derby kommt und den dafür vorgesehenen Eintrittspreis zahlt, kann sich das folgende Oberliga-Spiel kostenlos ansehen. Der Plan sieht zudem vor, dass Mirco Köstring mit seiner Firma „Hai-Life“ schon ab 12.30 Uhr die Anlage mit Moderationen und Musik bespielt.