04/19-Junioren fahren mit Rückenwind zum Derby in Unterrath

Der Endspurt für die Nachwuchs-Fußballer von Ratingen 04/19 in der Regionalliga West, Staffel 2, läuft. Drei Spieltage vor dem Saisonende kämpft die Mannschaft von Daniel Kampmann noch um den Klassenerhalt. Am Samstag geht es zum Derby zur SG Unterrath. Die Begegnung wird um 15 Uhr auf dem Sportplatz Franz-Rennefeld-Weg angepfiffen.
Die Stimmung im Team von Daniel Kampmann ist nach dem 2:2-Unentschieden beim Tabellenzweiten SC Fortuna Köln und dem 4:2-Erfolg beim FC Wegberg-Beeck positiv. „Wir wollen unsere Serie in den nächsten Spielen weiter ausbauen und die nötigen Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einfahren“, berichtet Kampmann.
Drei Spiele verbleiben dem Regionalliga-Vorletzten, um möglichst viele Punkte einzufahren und so den Verbleib in der Liga zu realisieren. Aktuell belegen die Ratinger (15 Punkte) gemeinsam mit dem FC Wegberg-Beeck (12 Punkte) die beiden Abstiegsplätze. Noch in Reichweite sind die Teams vom FC Viktoria Köln (8. Platz, 20 Punkte), Wuppertaler SV (9. Platz, 18 Punkte) und Aufsteiger TSC Eintracht Dortmund (10. Platz, 17 Punkte).
Nach dem Derby in Unterrath steht eine Woche später, am 6. Juni, die letzte Heimpartie dieser Saison gegen den FC Viktoria Köln auf dem Spielplan. Die Begegnung im Stadtwerke Sportpark beginnt um 15 Uhr. Das Saisonfinale der Ratinger steigt am 13. Juni ausgerechnet beim Tabellenführer Rot-Weiss Essen – Anpfiff ist ebenfalls um 15 Uhr.
„Ich sehe uns vor allem bei der SG Unterrath und auch gegen den FC Viktoria Köln durchaus auf Augenhöhe, hier sollten wir möglichst vier bis sechs Punkte einfahren, um den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen. Wir möchten uns eine möglichst gute Ausgangslage für das letzte Spiel in Essen verschaffen, damit wir ohne Druck dorthin fahren können“, erklärt Daniel Kampmann.
Im Hinrundenduell auf eigenem Platz erreichte der Ratinger Nachwuchs gegen die SG Unterrath ein 1:1-Unentschieden. Kampmann muss beim Rückspiel auf einige Akteure verzichten, dennoch betont der Coach, dass 04/19 am Samstagnachmittag mit einer schlagkräftigen Mannschaft antritt. Die Vorfreude auf die Partie bei der SG Unterrath ist trotz der Rivalität riesengroß.