04/19-Junioren fahren mit Rückenwind zum Derby in Unterrath

„Ich sehe uns vor allem bei der SG Unterrath und auch gegen den FC Viktoria Köln durchaus auf Augenhöhe, hier sollten wir möglichst vier bis sechs Punkte einfahren, um den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen. Wir möchten uns eine möglichst gute Ausgangslage für das letzte Spiel in Essen verschaffen, damit wir ohne Druck dorthin fahren können“, erklärt Daniel Kampmann.