04/19-C-Junioren wollen die Schmach von der Alm vergessen machen

Nach einem spielfreien Wochenende aufgrund von Sichtungsturnieren in Duisburg-Wedau zu den Regional- und Niederrheinauswahlen will die U15 von Ratingen 04/19 am Samstagnachmittag (15 Uhr, Sportpark Götschenbeck) die nächsten Punkte in der Regionalliga West, Staffel 2, gegen Arminia Bielefeld einfahren.
Die Hälfte der Ratinger Mannschaft weilte am vergangenen Wochenende in Duisburg-Wedau bei den Sichtungsturnieren. „Es ist niemand mit Verletzung zurückgekehrt, das ist schon einmal erfreulich. Auf der anderen Seite haben meine Jungs durchweg positive Erfahrungen mitgenommen, die uns auch in der Meisterschaft weiterhelfen können“, berichtet Trainer Daniel Kampmann.
Mit einer gemischten Mannschaft absolvierte der Coach der Ratinger ein Testspiel gegen den SC Rot-Weiß Oberhausen. „Wir haben mit den verbliebenen sieben Akteuren und Spielern aus unserer U14 ein wirklich gutes Testspiel gegen eine starke Oberhausener Mannschaft absolviert. Bis zur Pause konnten wir ein 2:2 behaupten, in Halbzeit zwei mussten wir uns mit 2:4 geschlagen geben“, sagt der Coach.
Jetzt gilt aber erst einmal wieder der volle Fokus dem nächsten Heimspiel. Am Samstag empfangen die Ratinger C-Junioren die Arminia aus Bielefeld, die mit 21 Punkten den fünften Platz der Regionalliga West, Staffel 2, belegt. Das Hinspiel verloren die Blau-Gelben mit 0:4. „Am Ende war das Ergebnis damals zu hoch, aber letztlich haben wir dort auch eines unserer schwächsten Spiele in dieser Saison gezeigt“, erinnert sich der U15-Coach.
Während Ratingen nach vier Monaten mit dem 2:0-Erfolg über Hennef endlich wieder einen Saisonsieg eingefahren und somit viel Selbstvertrauen getankt hat, ist der Bielefelder Start ins neue Jahr nicht so positiv verlaufen: Die Arminia verlor gegen die SG Unterrath mit 1:6, und auch beim FC Wegberg-Beeck gab es nur ein torloses Remis. „Ich habe mir dieses Spiel angesehen und bin der Meinung, dass wir zu Hause eine Chance haben, gegen Bielefeld ein positives Ergebnis mitzunehmen. Wir wollen möglichst schnell ins Mittelfeld kommen, deshalb müssen wir möglichst schnell Punkte einfahren“, sagt Kampmann, der Samstag aber auf mindestens vier Spieler – drei verletzt, einer beim Schüleraustausch – verzichten muss.
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