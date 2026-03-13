04/19-C-Junioren wollen die Schmach von der Alm vergessen machen

Während Ratingen nach vier Monaten mit dem 2:0-Erfolg über Hennef endlich wieder einen Saisonsieg eingefahren und somit viel Selbstvertrauen getankt hat, ist der Bielefelder Start ins neue Jahr nicht so positiv verlaufen: Die Arminia verlor gegen die SG Unterrath mit 1:6, und auch beim FC Wegberg-Beeck gab es nur ein torloses Remis. „Ich habe mir dieses Spiel angesehen und bin der Meinung, dass wir zu Hause eine Chance haben, gegen Bielefeld ein positives Ergebnis mitzunehmen. Wir wollen möglichst schnell ins Mittelfeld kommen, deshalb müssen wir möglichst schnell Punkte einfahren“, sagt Kampmann, der Samstag aber auf mindestens vier Spieler – drei verletzt, einer beim Schüleraustausch – verzichten muss.

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