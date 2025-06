Umut Yildiz (li.) verstärkt den ETB. – Foto: Steffen Schmitz

04/19 bedient sich doppelt beim ETB Die Ratinger verpflichten Umut Yildiz und Giuliano Zimmermann aus Essen.

Ratingen 04/19 will man offenbar keine Zeit verlieren, die aus der enttäuschenden Saison gezogenen Lehren zügig umzusetzen. Denn nachdem der Oberligist am Donnerstag bereits die Verpflichtung von Torhüter Marvin Gomoluch, der vom KFC Uerdingen zum Kader von Neu-Trainer Damian Apfeld stößt, bekanntgegeben hatte, legte er am Freitag gleich doppelt nach.

Yildiz besonders torgefährlich Vom Ligakonkurrenten ETB Schwarz-Weiß Essen kommen Offensivmann Umut Yildiz sowie Mittelfeldspieler Giuliano Zimmerling zu den Ratingern. Beide hatten in der abgelaufenen Spielzeit mit ihrem Team bis zuletzt um den Regionalliga-Aufstieg gekämpft, mussten sich nach einer 1:2-Niederlage beim VfB Homberg am letzten Spieltag aber schlussendlich mit dem dritten Platz zufrieden geben.

Vor allem Yildiz hatte großen Anteil daran, dass die Essener überhaupt am letzten Spieltag noch in der Verlosung um den Meistertitel mitspielten. Elf Tore konnte der 25-Jährige in 32 Einsätzen erzielen. Nebenbei bringt der vielseitig einsetzbare Yildiz auch Regionalliga-Erfahrung mit, war bereits für Wattenscheid 09, den TuS Bövinghausen sowie den TVD Velbert aktiv. Auch Zimmerling überzeugte - stößt Geisler dazu?