0:4 zur Halbzeit: Hankofen sieht gegen Buchbach kein Land

Dass Tobias Beck nach Abpfiff nur die allernötigsten Worte findet, spricht für sich. Der Trainer der SpVgg Hankofen-Hailing, Fußballer durch und durch, ist nach dieser Niederlage bitter, bitter enttäuscht. Die Dorfbuam verloren am Samstag des 18. Spieltages mit 1:4 gegen den TSV Buchbach. Zur Halbzeit stand es bereits 0:4. Der einzige niederbayerische Vertreter in der Regionalliga Bayern bleibt somit auf einem direkten Nichtabstiegsplatz - nach Wochen, die zu wünschen übrig lassen...

Die sechste Niederlage in Folge, die siebte Pleite in den vergangenen acht Spielen, ist alles andere als unverdient. "Das Ergebnis geht absolut in Ordnung", lässt Georg Hanslmaier, Vorstand Fußball des TSV Buchbach, erst gar keinen Zweifel aufkommen. Und den gab es auch nicht. Denn bereits zur Halbzeit führten die Oberbayern in Niederbayern deutlich mit 4:0. "Wir haben eine brutal gute erste Halbzeit gespielt", blickt der TSV-Vertreter zurück. "Bis zum 3:0 ist es auch realtiv einfach gegangen. Hankofen hat uns viel Platz gelassen - und wir haben es auch gut gespielt."

Auf die Frage, ob den die Dorfbuam nun enttäuscht hätten, lässt Hanslmaier Interpretationsspielraum. "Wir haben einen top Job gemacht, obwohl uns einige Leute gefehlt haben, und den Gegner nicht unterschätzt. Letztlich ist man auch nur so gut, wie des der Gegenüber zulässt." Offensichtlich ließ Hankofen-Hailing sehr viel zu. Zu viel.

"Wir haben heute die erste Halbzeit komplett verschlafen und waren verdient mit 4:0 im Rückstand", ist Tobias Beck gnadenlos ehrlich. "In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft zumindest eine Reaktion gezeigt und sich in die Partie gekämpft, auch wenn Buchbach natürlich einen Gang zurückgeschaltet hat." Wenige Worte, die sitzen. Beck abschließend: "Unser voller Fokus gilt jetzt Aschaffenburg, wo wir ein anderes Gesicht zeigen und gemeinsam kämpfen müssen."