0:4 – TSV Grünwald vor dem Abstieg

Grün-Weiße geben nach der Schlappe im ersten Relegationsspiel nicht auf

Es sieht ganz so aus, als würde das Bayernliga-Gastspiel des TSV Grünwald nach einem Jahr schon wieder zu Ende gehen: Der Neuling unterlag im ersten Relegationsduell beim Landesligisten TuS Geretsried deutlich mit 0:4 (0:3). Jetzt kann den Grün-Weißen am Samstag (16 Uhr) im Rückspiel an der heimischen Keltenstraße wohl nur noch ein kleines Wunder helfen. Florian de Prato gab sich nach der Pleite seines Teams allerdings kämpferisch: „Es liegt im Magen, aber die Messe ist noch nicht gelesen.“

Dabei wurmte es den Grünwalder Trainer durchaus, wie sich seine Mannschaft in diese schlechte Ausgangsposition manövrierte. Zunächst lief vor 1090 Zuschauern im Isaraustadion alles noch nach Plan. Die Anfangsphase war ausgeglichen, der TSV hatte sogar die erste Chance durch David Halbich, dessen Schuss aber genau in den Armen von Geretsrieds Keeper Cedomir Radic landete (4.). Ansonsten entstand vor beiden Toren erst einmal keine große Gefahr. „Wir wollten gar keine Stimmung aufkommen lassen, haben den Gegner vom Tor weggehalten“, erklärte de Prato seine Strategie, die von den Hausherren dann aber doch durchkreuzt wurde. Denn innerhalb von nur sechs Minuten schlug Geretsried dreimal zu. Erst war es der in den Punktspielen schon 30 Mal erfolgreiche Srdan Ivkovic, der nach einem von Grünwalds Abwehr geblockten Schuss zum 1:0 traf (23.). „Er nimmt den Ball gut mit. Das war nichts Einstudiertes, das kann passieren“, sah de Prato im 1:0 für den TuS noch kein großes Ärgernis, denn mit Blick aufs Rückspiel lautete die Vorgabe: Ruhe bewahren. „Wir haben gesagt: Bei Rückstand machen wir einfach weiter, wir müssen es nicht am Mittwoch regeln“, so der TSV-Coach.

Seine Truppe ließ sich aber gleich noch zweimal düpieren, und dabei schmeckte de Prato das Abwehrverhalten überhaupt nicht. Torwart Stefan Marinovic wehrte einen Schuss von Belmin Idrizovic, der ja vor der Partie auch schon 23 Treffer auf dem Konto hatte, stark ab, doch nach der fälligen Ecke köpfte Sebastian Rosina ungehindert ein (26.). „Er steht frei am Fünfer, das geht nicht. Das sind Dinge, die einfach zu verteidigen sind“, kritisierte der Trainer. Und wie seine Spieler Idrizovic beim Solo vor dem 3:0 gewähren ließen (29.), war für ihn ebenfalls unakzeptabel: „Es wird schwierig, Zugriff zu bekommen, wenn ich ihn nicht stelle. Wir haben nur Begleitschutz gegeben.“

In der Pause versuchte de Prato, seiner Mannschaft trotzdem Mut zu machen: „Wir haben gesagt: Es ist noch gar nichts verloren. Mit einem Anschlusstreffer sind wir Richtung Samstag wieder in einer aussichtsreichen Position.“ Doch der nächste Rückschlag folgte gleich nach dem Wechsel, als TSV-Kapitän Marco Bornhauser Gelb-Rot sah (51.). „An die erste Gelbe kann ich mich nicht mehr erinnern, aber die zweite kann man geben, da geht er dumm hin, das hat er selbst gemerkt und gar nicht lamentiert“, zog de Prato die Entscheidung nicht in Zweifel. Ivkovic nutzte Geretsrieds Überzahl noch zum 4:0 (74.). „Wir haben uns das selber eingebrockt“, lautete de Pratos bitteres Fazit. Denn letztlich habe man sich akribisch auf die Stärken vorbereitet, die Geretsried dann auch zeigte. „Es ist schade um die ganze Arbeit, teilweise bis spät in die Nacht hinein: Videos anschauen, mit Trainerkollegen telefonieren. Und alles, was gesichtet wurde, tritt dann ein.“

