0:4-Pleite in Lohne: Ab sofort Abstiegskampf pur beim VfV Offensive zu harmlos - Dickste Chancen werden vergeben - Lohne effektiv!

Bitter, sehr bitter - und eigentlich auch völlig unnötig. Mit einer 0:4-Pleite verlässt die Domstadtelf das Heinz-Dettmer-Stadion in Lohne und findet sich nun mittendrin im Abstiegskampf der Regionalliga Nord.

Natürlich kann man sagen, das Ergebnis sei zu hoch, das bestätigt selbst der verdiente Gewinner des heutigen Matches. Aber selbstverständlich muss Hildesheim sich fragen, weshalb es uns abermals nicht gelingt, spielerisches Übergewicht in Zählbares umzumünzen.

Genau darum ging es -mal wieder. Nach einem dummen Führungstor des Aufsteigers - irgendwie wartete alles auf einen Pfiff des Schiedsrichters nach einem falsch vergebenen Einwurf - schalteten die Lohner schneller und erzielten das 1:0.

Macht eigentlich nichts, denn bis zur 70. Minute ging die Domstadtelf weiter volles Tempo nach vorn, holte auch zahlreiche Chancen heraus, aber weder Thomas Sonntag noch Silas Steinwedel konnten ihre sehr klaren Chancen verwerten. Da auch Moritz Göttel heute nicht vom Schussglück beseelt war, blieb es in der Offensive stumpf - Lohne indes nutzte seine wenige Chancen clever aus.

Die Tore 2 und 3 für die Südoldenburger fielen ziemlich schnell nacheinander: Einmal nach einem guten Konter, danach nach einem Strafstoß, den Hady El Saleh im stumpfen Winkel des eigenen 16ers ziemlich kopflos verursachte.

Das Spiel war gelaufen - der Treffer Nr. 4 in der Nachspielzeit sei geschenkt. Ein Konter - am Ende 3 gegen 1 - keine Chance für den erneut gut parierenden Toni Brandt.

Beim Abpfiff ein deutliches 0:4 - und das muss beim VfV diese Woche schnellstens aufgearbeitet werden. Schon am Samstag wartet die nächste Aufgabe in Delmenhorst. Das wird dann Abstiegskampf pur - und den besteht die Borussia am sichersten, wenn vorne mal Tore fallen.

Auffallend die schwache Bilanz gegen die drei Aufsteiger: 0:8 Tore, ein einziges mageres Pünktchen.