0:4 Packung im eigenen Stadion!."Die Mannschaft ist sehr verunsichert"

Täglich grüßt das Murmeltier. Schon wieder wackelt der Trainerstuhl gewaltig, dabei sind erst gerade vier Pflichtspiele absolviert und schon brennt der Baum in Ahlen. Erst die leblose Vorstellung auf eigenem Platz gegen Westfalia Rhynern beim 1:6, dann das Westfalenpokal-Aus in der ersten Runde beim Westfalenligisten BSV Schüren und nun eine 0:4 Packung gegen ASC 09 Dortmund im heimischen Wersestadion. "Wir haben vor der Partie gesagt, dass es heute nur über die Einstellung gehen wird. Dann kassieren wir das 0:1, wo wir einfach nicht konsequent genug verteidigen. Ich will meiner Mannschaft keine Lustlosigkeit im Zweikampfverhalten vorwerfen, aber das war einfach nur fahrig, wie wir uns da angestellt haben. Wir haben den Flow aus dem Schermbeck Spiel nicht übertragen können" war Trainer Tankulic mit der Einstellung bei den Gegentoren überhaupt nicht einverstanden gewesen.

Schwache Vorstellung und zu einfache Gegentore Egal was sich der Trainer in der Halbzeitpause mit der Mannschaft besprochen hatte. Der Plan konnte nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff in die Tonne getreten werden. Es dauerte keine drei Zeigerumdrehungen für das 0:2 durch Lars Warschewski. Das 0:3 durch Sarar bei einem schlechten Stellungsspiel von Bruno Soares und der großen Demütigung beim Konter der Aplerbecker, die Ahlens Abwehr alt aussehen, ließen waren der krönende Höhepunkt der Partie. Rausch und Corchero liefen beide im 2 gegen 1 auf den letzten Abwehrspieler zu. Wie im Lehrbuch legte Chorchero, der eine Wahnsinnspartie ablieferte den Ball auf für Rausch. Das 0:4 war damit nur noch Formsache.

Vor einer Minuskulisse von 392 Zuschauern präsentierte sich die Mannschaft von Luka Tankulic nicht Oberligareif. Vor allem in der eigenen Defensive waren Fehler ohne Ende zu erkennen. Dabei wollte der RW Coach mit einer veränderten Taktik mehr Stabilität ins eigene Spiel bringen. Dennoch passierte das komplette Gegenteil. ASC wusste bei eigenem Ballbesitz die neue Fünferkette um Curic, Hornbruch, Rizaj, Bruno Soares und Limprecht viel zu leicht zu bespielen. Trotz fünf Mann Kette waren da zu viele Freiräume für die spielerisch starken ASC Spieler vorhanden. "In Summe war es echt zäh. Wir kassieren zu einfache Gegentore. Die Mannschaft ist gerade einfach stark verunsichert. Warum? Das kann ich mir auch nicht erklären" hat auch der Trainer eine große Verunsicherung in der Mannschaft wahrgenommen. Dass es zur Halbzeitpause auch nur 0:1 stand war der ASC offensive verschuldet, die aus ihren zahlreichen Chancen mehr Tore hätten erzielen können. Die knappe Pausenführung für den ASC war da für die Rot-Weißen zu dem Zeitpunkt sehr schmeichelhaft gewesen.

Zwei Aluminumtreffer verhindern eine höhere Niederlage

Ein Pfostentreffer von Lars Warschewski (72.), sowie ein weiterer Aluminiumtreffer durch Podehl hätten die Stimmungslage in Ahlen noch tiefer in den Keller bringen können. Dabei wollte Ahlens Trainer Luka Tankulic den Flow aus dem Schermbeck Spiel mit nehmen "Ich kann es auch nicht erklären. Wir wollten die Motivation aus dem Schermbeck Spiel eigentlich mitnehmen. Doch davon konnte ich nichts sehen." bedauert der RW Trainer.

"Mir fehlt der Hunger, die Gier bei meinen Spielern"



Das am Ende Hornbruch fast ein Eigentor produzierte, als er ohne Not einen Kopfball, der eigentlich als Rückgabe für Torwart Hahnemann gedacht war, beinahe ins eigene Tor brachte, hätte noch den Deckel auf eine mehr als einseitige Partie gesetzt.

Luka Tankulic nahm seine Mannschaft nach der schwachen Vorstellung in die Pflicht: "Natürlich wussten wir, dass ASC Dortmund hier mit Schaum vor dem Mund ins Wersestadion kommt. Insgesamt fehlte mit der Hunger, die Gier bei meinen Spielern, die Bälle in den Duellen für sich zu gewinnen. Ich habe in der Halbzeitpause etwas verändert, aber wenn die Spieler nicht in die Zweikämpfe gehen, dann bringt sowas auch nichts. Ich bin enttäuscht von der Mannschaft, mit der Art und Weise. Wir haben die Gegentore zu billig bekommen. Das ist Angsthasenfußball wie wir aufgetreten sind. Wir waren zu ängstlich im Spiel."

Luka Tankulic gegen Spvgg Erkenschwick noch auf der Trainerbank?



Ob Luka Tankulic im nächsten Spiel noch auf der Trainierbank sitzen wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt höchst umstritten. Die Stimmung bei den Fans, die nach dem Treffer zum 0:4 im eigenen Stadion die Fahnen vom Zaun abhingen, den Support der Mannschaft einstellten, ist momentan mehr als angespannt. Auch im VIP Raum kochte die Stimmung hoch, viele sehen keinen Fortschritt in der Entwicklung der Mannschaft.

Trotz Top Oberliga Westfalenkicker 1:10 Tore nach zwei Heimpartien



Bei der Kaderqualität um Spieler wie Sergio Gucciardo, Gianluca Di Vinti, Binyamin oder ein Müller, die in der vorherigen Saison alle eine zweistellige Anzahl an Scorerpunkten vorweisen können, sind die Resultate um so verwunderlicher. Dabei hatten die Verantwortlichen den Saisonplatz 1–5 ausgerufen. Mit dem aktuellen Tabellenplatz sechzehn ist man da meilenweit davon entfernt. An einer Wende glauben nur die wenigsten, dafür gab es nichts Positives zum Spiel zu berichten. "Wir im Trainerteam stellen uns dieselbe Frage. Wir müssen alles hinterfragen. Wir müssen schauen, wer sich für den Verein zerreißt, wer gibt keine 100 % für den Verein? Ich muss die Frage stellen. Wer ist bereit alles für das Team zu geben und wer nicht? Jetzt sind die Jungs gefragt in der täglichen Arbeit, alles andere werde ich nicht akzeptieren. Ich gebe den Jungs viele Freiheiten ihren Fußball zu spielen. In den entscheidenden Momenten sind wir aber immer zurückhaltend. . Ich kann die Frage leider selbst nicht beantworten. Ich sehe die Jungs täglich im Training, kenne ihre Qualitäten. Das sind alles Unterschiedsspieler bei ihren vorherigen Vereinen gewesen. Im Defensivverbund ist es von allen einfach zu wenig. Wir müssen zusehen, dass wir unsere PS auf dem Platz bekommen" sagt der RW Trainer abschließend.