0:4-Niederlage in Ahlen: Erkenntnisse wichtiger als das Ergebnis BSV Rehden sammelt nach witterungsbedingter Pause Spielpraxis auf Naturrasen von red · Heute, 15:30 Uhr

– Foto: Horst Vogler

Der BSV „Schwarz-Weiß“ Rehden hat das Testspiel beim neuformierten Westfalen-Oberligisten Rot Weiss Ahlen mit 0:4 (0:0) verloren. In einer ungewöhnlichen Partie über drei Halbzeiten à 40 Minuten setzten sich die Gastgeber vor rund 100 Zuschauern letztlich deutlich durch. Für den BSV stand dabei weniger das Resultat als vielmehr die Rückkehr in den Spielrhythmus im Mittelpunkt.

Nach zwei wetterbedingt schwierigen Wochen war die Freude groß, endlich wieder auf grünem Rasen spielen zu können. Entsprechend nutzte Rehden die lange Spielzeit, um mehreren Akteuren – darunter auch Gastspielern – Einsatzminuten zu geben. Gespielt wurden insgesamt 115 Minuten; ursprünglich waren 120 vorgesehen, die Partie wurde jedoch vorzeitig beendet, nachdem beide Trainer ihre Eindrücke gesammelt hatten. Ordentliches erstes Drittel ohne Ertrag Im ersten Drittel präsentierten sich die Schwarz-Weißen stabil. Rehden hielt gut dagegen, war präsent in den Zweikämpfen und erspielte sich selbst einige gute Torchancen. Ein Treffer gelang jedoch nicht. Auch Ahlen kam zu Möglichkeiten, doch insgesamt ließ der BSV wenig zu. Das hohe Pressing der Gastgeber erschwerte den Spielaufbau, sodass Rehden häufig auf lange Bälle und zweite Bälle ausweichen musste. Trotz eines leichten Chancenplus für den BSV ging es torlos in die erste Pause.

Doppelschlag bringt die Wende Auch im zweiten Drittel knüpfte Rehden zunächst an die ordentliche Leistung an. Nach rund 60 Minuten und mehreren personellen Wechseln verlor das Spiel jedoch an Struktur. Ahlen nutzte Fehler konsequent aus und ging durch einen Doppelschlag in Führung. Bernad Gllogjani (63.) und Marc Heider (64.) trafen nach einem Ballverlust und einem Stellungsfehler in der Rehdener Defensive. Kurz vor der zweiten Pause erhöhte erneut Gllogjani (79.) auf 3:0. Innerhalb weniger Minuten geriet die Partie aus Rehdener Sicht aus den Händen. Fehler und fehlende Durchschlagskraft Im letzten Drittel musste der BSV nach einem Torwartfehler noch das 0:4 durch D. Wöstmann (91.) hinnehmen. Eigene Offensivaktionen blieben nun selten. Die besten Möglichkeiten hatte Javier Alejandro Paris, der nach einer Flanke per Kopf nur die Latte traf, sowie ein Distanzschuss. Zählbares sprang jedoch nicht mehr heraus.