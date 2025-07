0:4-Niederlage für St. Tönis bei Härtetest in Bocholt

Dahms gegen die alte Liebe

Für den St. Töniser Co-Trainer Johannes Dahms war das Spiel am Hünting ein Wiedersehen mit einer ehemaligen Wirkungsstätte. Er war dort in der Saison 2022/2023 unter Coach Markus John, danach kurz Sven Schuchardt beziehungsweise später dann wieder John als Athletik- und Analyse-Trainer tätig. Danach wechselte er mit John zum KFC Uerdingen, übernahm da zuerst die A-Junioren, ehe er im Oktober 2023 wieder die Jobs übernahm, die er schon in Bocholt machte. Nach der Entlassung von John war er es dann, der wegen des Verzichts von Baumberg und Schonnebeck für den Uerdinger Aufstieg sorgte.