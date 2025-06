0:4 in Spich: Bornheim muss um den Mittelrheinliga-Aufstieg zittern

Was vor ein paar Wochen noch undenkbar erschien, ist jetzt tatsächlich Realität: In der Landesliga Mittelrhein Staffel eins deutet vieles auf einen spannenden Schlussspurt im Meisterschaftsrennen hin. Spitzenreiter SSV Bornheim musste in Spich eine deutliche Niederlage einstecken und könnte so am kommenden Wochenende von Platz eins verdrängt werden. Mit dem SSV Homburg-Nümbrecht und dem SC Borussia Lindenthal-Hohenlind rechnen sich gleich zwei Teams Chancen auf den Meistertitel aus. Das Wichtigste des 28. Spieltags im Überblick.

Vierte Pleite in den letzten fünf Spielen Der SSV Bornheim hat beim Tabellenelften 1. FC Spich mit 0:4 verloren und damit die Tür für einen spannenden Schlussspurt im Meisterrennen aufgestoßen. Der Spitzenreiter handelte sich somit die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen ein und blieb überdies zum dritten Mal in Folge ohne eigenen Torerfolg. Als richtungsweisenden Spieltag hatte der SSV diesen 28. Spieltag auf dem vereinseigenen Instagramkanal betitelt. Klar, mit einem Auswärtssieg in Spich hätte der Tabellenführer einen großen Schritt zur Meisterschaft und zum Aufstieg in die Mittelrheinliga gemacht. Bei einer Niederlage wäre die fast schon sicher geglaubte Meisterschaft nochmal in Gefahr. Angetrieben von den enttäuschenden Resultaten zuletzt legte der Favorit in der Anfangsphase auch gut los. Zum Führungstreffer reichte der Aufwand allerdings einmal mehr nicht, die beste Chance vergab Luca Fadel (20.). Nach einem individuellen Fehler und anschließendem Konter gingen stattdessen die Gastgeber aus Spich durch Kapitän Lukas Püttmann in Führung (31.). Der Nackenschlag setzte den Bornheimern im Anschluss ordentlich zu. Anstatt noch etwas mitzunehmen, ließ sich der SSV mehrmals auskontern und fing sich durch Kevin Suchy (59.), Fabian Kirst (63.) und Fabian Welt (78.) noch die Tore zwei, drei und vier.

1. FC Spich – SSV Bornheim 4:0

1. FC Spich: Dane Brüggemann, Kevin Suchy, Fabian Kirst (80. Kostiantyn Dovhodko), Sidney Kebe, Justus Mergner, Nico Burbach, Lukas Püttmann, Niclas Hoffmans, Fabian Welt, Richy Massek, Moritz Moik (87. Niklas Fuchs) - Trainer: Michael Theuer

SSV Bornheim: Lukas Berger, Kevin Biermann, Marius Jennes, Tim Kreutzberg (65. Sönke Weber), Atemlefeh Morfaw, Younes Khabbach (55. Meik Tschaikowski), Nick Mwaura Hirschfeld, Luca-Maximilian Reuschenbach, Luca Fadel (61. Joussef Saidi), Luis Rath (61. Gabriel Morais), Mohamed Zaim (84. Tobias Schreiner) - Trainer: Andreas Biermann - Trainer: Patrick Schmitz

Schiedsrichter: Offline unbekannt (Unbekannt) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Lukas Püttmann (31.), 2:0 Kevin Suchy (59.), 3:0 Fabian Kirst (63.), 4:0 Fabian Welt (78.) Auf einmal wieder mittendrin Der SSV Homburg-Nümbrecht hat auch das zweite Spiel nach Bekanntgabe der Trennung von Trainer Torsten Reisewitz gewonnen. Auswärts bei der Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard drehte der SSV einen 0:1-Rückstand und siegte schließlich mit 3:1. Die abstiegsgefährdeten Gastgeber machten dem Tabellenzweiten aus Nümbrecht lange Zeit das Leben schwer. Eine gute Stunde blieb die Partie torlos, dann brachte Abderrahman Rabhi den Außenseiter in Front (61.). Doch der SSV bewies Moral: Der eingewechselte Torjäger Robin Brummenbaum erzielte zehn Minuten später den Ausgleich (71.). Kurz darauf hatte Nümbrecht auch etwas Glück, als der Flittarder Claudio Vizzini per Foulelfmeter an Torhüter Matteo Tessarolo (73.) scheiterte. Statt erneut in Rückstand zu geraten, drehten Niklas Goße (75.) und Brummenbaum (90.) das Spiel zugunsten von Nümbrecht.

Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard – SSV Homburg-Nümbrecht 1:3

Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard: Joshua Koobs, Jeremy Koerner (71. Claudio Vizzini), Yannik Lamberz, Kilian Moll, Mate Milos, Paul Demtschück, Henoc Gäel Junior Muamba, Adis Muzurovic, Florian Hensel (46. Niklas-Carl Uhl), Alexander Miguel Moll (63. Luke Lachenicht) (77. Gesue Messina), Abderrahman Rabhi - Trainer: Angelo Mazza - Trainer: Sandro Mirabelli

SSV Homburg-Nümbrecht: Matteo Tessarolo, Felix Adamietz, Lukas Grünberg (81. Christian Rüttgers), Moritz Becker, Sebastian Ramspott, Kilian Seinsche, Marvin Hennecken (46. Ricardo Bauerfeind), Fritz Schäfer (92. Julian Schoepe), Felix Klein, Niklas Goße, Joscha Trommler (60. Robin Brummenbaum) - Trainer: Torsten Reisewitz

Schiedsrichter: Domenico Garofalo (Hennef (Sieg)) - Zuschauer: 125

Tore: 1:0 Abderrahman Rabhi (61.), 1:1 Robin Brummenbaum (71.), 1:2 Niklas Goße (75.), 1:3 Robin Brummenbaum (90.)

Besondere Vorkommnisse: Claudio Vizzini (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (73.). Auch die Tordifferenz könnte noch wichtig werden Neben Nümbrecht konnte auch der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind Profit aus der Bornheimer Pleite schlagen. Der Tabellendritte gewann seine Partie gegen den FV Bad Honnef klar mit 5:0. Das ist die aktuelle Tabelle der Landesliga Ein Doppelpack von Rene Eschmann brachte die Borussia in Halbzeit eins auf die Siegerstraße (38./42.), Alexander Fuchs (75.), Felix-Benedict Neuhäuser (82.) und Niklas Hammes (88.) schraubten das Ergebnis dann auf 5:0 hoch. Der Kantersieg sollte Lindenthal nicht nur zusätzliches Selbstvertrauen für die letzten beiden Spieltage geben, sondern sorgte auch dafür, dass die Mannschaft von Trainer David Gsella nun in Sachen Torverhältnis mit Spitzenreiter Bornheim gleichgezogen hat. Dass dies noch in der Crunch Time der Saison noch entscheidend werden könnte, ist alles andere als unwahrscheinlich. Nach diesem Wochenende liegt Lindenthal bei gleichem Torverhältnis drei Punkte hinter Bornheim. Und wie sollte es auch anders sein, tut der Spielplan sein Übriges, um die Spannung weiter anzuheizen. Am kommenden Montag (9.6.25) empfängt der Tabellenführer die Borussia zum Spitzenspiel um Platz eins. Dort könnten Gsella und Co. dann mit einem Sieg am SSV vorbeiziehen und als Erster in den letzten Spieltag gehen. Oder aber der lachende Dritte heißt am Ende Nümbrecht.