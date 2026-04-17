0:4 im Kellerduell: FSV 08 Bietigheim-Bissingen kaum noch zu retten

Die Partie begann für Bietigheim-Bissingen ungünstig. Nach 21 Minuten brachte Melvin Avdic die Gäste aus Neckarsulm mit 1:0 in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Pascal Sohm bereits auf 2:0. Der FSV 08 geriet damit früh deutlich ins Hintertreffen und musste einem Zwei-Tore-Rückstand nachlaufen. Noch vor der Pause war die Ausgangslage entsprechend schwierig.

Auch im zweiten Durchgang gelang es Bietigheim-Bissingen nicht, die Begegnung noch einmal zu öffnen. Statt eines Anschlusses fiel in der 57. Minute das 0:3 durch Cristian Gilés Sanchez. Damit war die Partie frühzeitig in Richtung der Gäste entschieden. Der FSV 08 fand keine Möglichkeit mehr, das Ergebnis entscheidend zu beeinflussen.

Endgültige Entscheidung

In der Schlussphase setzte Neckarsulm noch den vierten Treffer nach. Erneut war Cristian Gilés Sanchez erfolgreich, der in der 86. Minute zum 4:0-Endstand traf. Für Bietigheim-Bissingen stand damit eine klare Heimniederlage zu Buche, die auch im Spielverlauf deutlich wurde. Die Gäste nutzten ihre Möglichkeiten konsequent, während der FSV 08 über die gesamte Spielzeit ohne eigenes Tor blieb.

Die Folgen

Die Niederlage wiegt im Tabellenbild besonders schwer. Bietigheim-Bissingen steht nach 28 Spielen bei 20 Punkten und 36:69 Toren auf Rang 17. Türkspor Neckarsulm verbesserte sich durch den Auswärtssieg auf 30 Punkte und vergrößerte damit den Abstand auf zehn Zähler. Im Abstiegskampf verschlechtert sich die Ausgangslage für den FSV 08 damit weiter. Je näher das Saisonende rückt, desto kleiner wird der Spielraum für weitere Rückschläge.