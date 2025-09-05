0:4-Heimpleite und 2x Rot: Schwarzer Freitag für Hankofen

Fußball kann oft grausam sein. Als wäre die herbe 0:4-Heimpleite gegen den FC Memmingen nicht bitter genug. Mindestens genau so schwer wie die Niederlage wiegen die beiden Platzverweise von Simon Pichlmeier und Brian Wagner, die beide schon vor der Pause vorzeitig zum Duschen geschickt wurden.
Der Drops war bereits zur Pause gelutscht, denn zu diesem Zeitpunkt lagen die "Dorfbuam" nicht nur mit 0:2 in Rückstand, sondern hatten nur mehr acht Feldspieler auf dem Platz. Nach einer relativ höhepunktarmen Anfangsphase schlugen die Allgäuer mit ihrer ersten nennenswerten Aktion gleich zu: Eine Ecke von Nico Nollenberger köpfte David Bauer zum 0:1 (13.) ein. Ausgerechnet in der Phase, in der die Hausherren am Drücker waren und innerhalb weniger Minuten drei gefährliche Abschlüsse verzeichneten, sah Simon Pichlmeier nach einem Einsteigen im Mittelfeld Rot (26.) - eine zweifelhafte Entscheidung. Trotz Unterzahl machten es die Niederbayern zunächst nicht schlecht, doch als Brian Wagner nach einer Notbremse ebenfalls den roten Karton sah (42.), schwammen der SpVgg die Felle davon. Mit dem aus dem Foulspiel direkt verwandelten Freistoß sorgte Nico Nollenberger für den nächsten Nackenschlag aus Hankofener Sicht.
Die Geschichte des zweiten Abschnitts ist schnell erzählt. Die Günes-Mannen ließen mit zwei Mann nichts mehr anbrennen und legten noch zwei weitere Treffer nach. Nach einer Umschaltaktion bediente der starke Nollenberger seinen Teamkameraden Fabian Lutz mustergültig, der keine Mühe hatte, aus kurzer Distanz auf 0:3 (48.) zu erhöhen. Auf der Gegenseite ließ Baran Berk eine gute Möglichkeit zum Anschlusstreffer liegen (52.). Auch bei einem Kopfball von Tobias Lermer hätte es durchaus klingen können (56.). Besser machten es die abgeklärt auftretenden FCler, die nach einem weiteren Tempo-Gegenstoß in Person von David Günes den 0:4-Endstand (74.) markierten.
Hankofens Coach Tobias Beck zeigte sich nach der Partie komplett bedient und wollte kein Statement abgeben. Nur soviel: "Ich bin stolz wie sich die Mannschaft in der zweiten Halbzeit in doppelter Unterzahl präsentiert hat."