Die umstrittene Hinausstellung von Hankofens Simon Pichlmeier war zweifellos ein Knackpunkt – Foto: Charly Becherer

0:4-Heimpleite und 2x Rot: Schwarzer Freitag für Hankofen Die Beck-Truppe erwischt gegen Memmingen einen gebrauchten Tag und bezieht eine bittere Niederlage

Fußball kann oft grausam sein. Als wäre die herbe 0:4-Heimpleite gegen den FC Memmingen nicht bitter genug. Mindestens genau so schwer wie die Niederlage wiegen die beiden Platzverweise von Simon Pichlmeier und Brian Wagner, die beide schon vor der Pause vorzeitig zum Duschen geschickt wurden.

Der Drops war bereits zur Pause gelutscht, denn zu diesem Zeitpunkt lagen die "Dorfbuam" nicht nur mit 0:2 in Rückstand, sondern hatten nur mehr acht Feldspieler auf dem Platz. Nach einer relativ höhepunktarmen Anfangsphase schlugen die Allgäuer mit ihrer ersten nennenswerten Aktion gleich zu: Eine Ecke von Nico Nollenberger köpfte David Bauer zum 0:1 (13.) ein. Ausgerechnet in der Phase, in der die Hausherren am Drücker waren und innerhalb weniger Minuten drei gefährliche Abschlüsse verzeichneten, sah Simon Pichlmeier nach einem Einsteigen im Mittelfeld Rot (26.) - eine zweifelhafte Entscheidung. Trotz Unterzahl machten es die Niederbayern zunächst nicht schlecht, doch als Brian Wagner nach einer Notbremse ebenfalls den roten Karton sah (42.), schwammen der SpVgg die Felle davon. Mit dem aus dem Foulspiel direkt verwandelten Freistoß sorgte Nico Nollenberger für den nächsten Nackenschlag aus Hankofener Sicht.





Heute, 19:00 Uhr SpVgg Hankofen-Hailing Hankofen FC Memmingen Memmingen 0 4