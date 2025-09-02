0:4 - Eidertal nach freiem Wochenende kalt erwischt

Glückwunsch Elvind Bajrami (SC Weiche Flensburg 08 II), hier gegen Salih Ramo (li.) und Joel Prempeh (Eidertal), zum 25. Geburtstag. – Foto: Ismail Yesilyurt

Wer rastet, der rostet? Dieses Sprichwort passte am Wochenende perfekt auf die SpVg Eidertal Molfsee. Nach einem spielfreien 5. Spieltag in der Landesliga Schleswig wurde Eidertal kalt erwischt und unterlag zu Hause klar mit 0:4 gegen diezweite Mannschaft des SC Weiche Flensburg 08.

Sowohl das Ergebnis als auch die gezeigte Leistung passten nicht zu den eigenen Ansprüchen, in dieser Saison um den direkten Wiederaufstieg in die Oberliga mitzuspielen. Zwar fehlten mit Tom Wüllner und Tobias Foelster zwei wichtige Stützen in Defensive und Offensive, doch die Darbietung insgesamt war ernüchternd.

Erste Halbzeit mit wenig Spielfluss Die erste Halbzeit war geprägt von vielen Ballverlusten und schnellen Wechseln des Ballbesitzes. Ein geordneter Spielfluss kam kaum zustande, auch wenn schnell der Weg nach vorne genommen wurde. Weiche hinterließ dabei den besseren Eindruck, spielte zielstrebiger, scheiterte aber zunächst an ungenauen letzten Pässen. Auch das Rotieren der Eidertaler Offensive mit Luca Aouci, Joel Prempeh und Sören Schnoor brachte nicht die gewünschte Wirkung – das Angriffsspiel blieb ideenlos und statisch, sehr zum Ärger von Trainer Nedim Hasanbegovic.

Salih Ramo (SpVg Eidertal Molfsee) ist vor Jonas Kabus (SC Weiche Flensburg 08 II) am Ball. – Foto: Ismail Yesilyurt

Weiche Flensburg 08 II war auch bissiger, wenn auch hier regelwidrig von Elvind Bajrami und Jonas Kabus gegen Marcel Wasielewski (Eidertal). – Foto: Ismail Yesilyurt

Weiche erhöht den Druck nach der Pause Nach dem Seitenwechsel wurde Weiche II deutlich aktiver und drückt in der ersten Viertelstunde auf das Gaspedal. Zunächst hat in der 52. Minute David Attisso eine Kopfballchance, Sekunden später dann Daniel Kehl mit einem als Flanke getarnten Flugball, der sich ins lange Eck senkt, aber Torwart Tim Kuckella rettet mit Übergreifen. Unglückes Eigentor von Azuka Olise Dosenöffner Die verdiente Führung fällt in der 56. Minute nach einer Eckenserie. Auch wenn etwas glücklich. Enes Kaya sucht aus dem linken Halbfeld mit einer Flanke den Strafraum, Azuka Olise in Nähe der Strafraumgrenze verlängert mit dem Kopf unhaltbar ins lange Eck.

0-4 - schmerzhaftes Spiel für Tom Braesch und die SpVg Eidertal Molfsee. Links Nico Bruns, in der Mitte Übeltäter Jonas Kabzus (Weiche Flensburg II). – Foto: Ismail Yesilyurt

Trainer Kehl lobt Defensivarbeit „Das Wichtigste war, dass wir es auch mal schaffen, die Spiele zu null zu spielen“, verriet Weiche-Coach Dimitry Kehl, dessen Freude über das 1:0 riesig war. Kehl weiß, dass in seinem recht jungen Team viel Potenzial steckt: „Solange wir die Null halten, dann können wir mit jedem Gegner mithalten.“ Trainingsarbeit zahlt sich aus Der verdiente Sieg war auch die Frucht der Trainingsarbeit, in der Kehl den Fokus auf die eingefangenen Tore gelegt und entsprechend die Trainingsinhalte ausgerichtet hatte. Wie es Amir Shahid vor der Abwehr spielend zeigte. Der 23-Jährige holte sich großes Lob ab – nicht nur vom Trainer, der zudem seinen Allrounder und zweifachen Torschützen Jonas Kabus hervorhob, sondern auch von den Mitspielern. Die kürten den kampfstarken Tausendsassa zum besten Sechser der Landesliga Schleswig.

Amir Shahid (SC Weiche Flensburg 08 II). – Foto: Ismail Yesilyurt