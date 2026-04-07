0:4-Desaster des TSV Langquaid

– Foto: Martin Zeilhofer

Laabertaler setzen Negativlauf in Geisenhausen fort. ----- Auch beim bisherigen Schlusslicht TV Geisenhausen war für den Tabellensechsten TSV Langquaid in der vierten Partie nach der Winterpause nichts zu ernten, so dass die punkt- und torlose Talfahrt fortgesetzt wurde. Vom Start weg dominierten jedoch die Gäste auf der neuen Sportanlage, die nach einer Viertelstunde in Führung hätten liegen können: Einem Treffer durch den aufgerückten Stefan Schauer in der 3. Minute verweigerte Schiedsrichter Stefan Hartmann (1. FC Passau) wohl zu Unrecht wegen Abseits die Anerkennung, Leon Schlegel vergab in der 4. und 9. Minute zwei gute Möglichkeiten von der Strafraumgrenze und bei Kevin Kandspergers Abschluss in der 11. Minute rettete der Innenpfosten.

Aus heiterem Himmel fiel dann der erste Treffer der kampfstarken Hausherren, als Ibrahim Aliev einen zentralen Freistoß aus 18 m flach in die rechte Ecke schickte, 1:0. Stefan Schauer prüfte in der 19. Minute TVG-Schlussmann Elias Soffieti. Ein blitzsauberer Konter in der 27. Minute über die linke Seite, den Michael Eller unbedrängt abschließen konnte, unterstrich die Effizienz der Bogner-Schützlinge, 2:0. Kurz danach konnte sich TSV-Keeper Jannick Möller bei einem Flachschuss auszeichnen, ehe das Blabl-Team auf den Anschlusstreffer drängte: Kevin Kandsperger jagte den Ball in der 32. Minute am linken Pfosten vorbei, Liridon Haljimi scheiterte in der 38. Minute am TVG-Torhüter, der zur Ecke klärte. Der dritte Treffer der Einheimischen durch Michael Eller in der 42. Minute versetzte den Gästen noch vor der Pause den vorzeitigen Knockout, auch wenn Benedikt Köppel (44.) und Dennis Kandsperger (45.) noch zu gefährlichen Abschlüssen kamen.

Nach Wiederanpfiff sicherten sich die Langquaider wieder leichte Feldvorteile, doch die Gastgeber standen in der 62. Minute durch Michael Ellers Kopfball im Anschluss an einen Eckstoß vor dem nächsten Tor. Trainer Matthias Eisenschenk versuchte zwar mit einem zweifachen Doppelwechsel in der 62. und 74. Minute noch einen Umschwung einzuleiten, die Abwehrarbeit wurde dabei jedoch zu sehr vernachlässigt, was in der 67. Minute bei Kontern durch Ibrahim Aliev und in der 80. Minute durch Michael Eller ins Auge hätte gehen können. Dann gelang Lorenz Obermeier vier Minuten vor Schluss durch ein Geschoss in den Winkel der 4:0-Endstand, da ein Bice-Kopfball kurz vor dem Abpfiff mit vereinten Kräften abgewehrt und der Ehrentreffer verhindert werden konnte.