0:4! Bad Kötzting kassiert deftige Pleite gegen Dingolfing Justvan, Wilhelm und Doppelpacker Prebeck-Sanchez lassen Dingolfing einen deutlichen Auswärts-Dreier bejubeln von Manuel Königseder · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser

Einen deutlichen Auswärtssieg konnte der FC Dingolfing am Roten Steg einfahren – Foto: Paul Hofer

Den 31. Spieltag in der Landesliga Bayern Mitte läuteten am Roten Steg der 1. FC Bad Kötzting und der FC Dingolfing ein - mit dem besseren Ausgang für die Seidl-Truppe.



In den ersten 20 Minuten passierte wenig, doch die Gäste hatten mehr Spielanteile. Diese leichte Überlegenheit zahlte sich in der 24. Minute aus: Nach einem Standard war Yannick Justvan zur Stelle und drückte den Ball aus kurzer Distanz zur Führung für Dingolfing über die Linie. Bis zur Pause blieb es beim 0:1, da Bad Kötzting offensiv kaum zur Entfaltung kam. Generell eine zähe erste Halbzeit. Direkt nach Wiederanpfiff bot sich die große Chance zum Ausgleich: Sebastian Drexler schoss jedoch in der 46. Minute mit einem Abschluss aus 16 Metern knapp am linken Pfosten vorbei. Besser machten es erneut die Gäste: In der 51. Minute traf Maximilian Wilhelm mit einem Distanzschuss ins linke untere Eck zum 2:0. In der 74. Minute schwächten sich die Hausherren selbst, als Nico Hiebl nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz musste. Die Überzahl nutzte Dingolfing konsequent aus: Fabian Prebeck-Sanchez erhöhte in der 78. Minute mit einem Traumtor ins obere Tordreieck auf 3:0, in der 84. Spielminute war es abermals Fabian Prebeck-Sanchez, der das Spielgerät ins lange Eck zwirbelte und somit den 4:0-Endstand besiegelte.



Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting:) "Glückwunsch an ein sehr erwachsenes und brutal effektives Dingolfing. Ein verdienter Auswärtssieg für die Gäste. Wir haben es 60 Minuten ziemlich offen gehalten, es gab wenig Chancen auf beiden Seiten. Nach der Gelb-Roten hatten wir keinen Auftrag mehr und musste noch zwei Gegentreffer schlucken."





Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Wir waren heute relativ effektiv und konnten somit einen klaren Auswärtssieg einfahren. Das Spiel war über weite Strecken relativ zäh. Fußballerisch haben wir schon deutlich bessere Auftritte gehabt, aber sehr konzentriert verteidigt. Ein verdienter Sieg, der allerdings etwas zu hoch ausgefallen ist."