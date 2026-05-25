0,35 Gegentore pro Spiel: Das sind die besten Defensiven

Die Saison 2025/26 biegt auf die Zielgerade ein. FuPa wirft daher einen Blick auf die Teams mit der besten Gegentorquote.
0,35 Tore/Spiel - FSV Babelsberg 74 III (2.Kreisklasse, 7 Gegentore in 20 Spielen)
0,42 Tore/Spiel - SpG GW Schlepzig II/TSG Lübben II (2.Kreisklasse, 5 Gegentore in 12 Spielen)
0,47 Tore/Spiel - FSV Eintracht Glindow (2.Kreisklasse, 9 Gegentore in 19 Spielen)
0,56 Tore/Spiel - SV Fichte Baruth (1.Kreisklasse, 10 Gegentore in 18 Spielen)
0,59 Tore/Spiel - TSG Lübbenau (Kreisoberliga, 13 Gegentore in 22 Spielen)
0,67 Tore/Spiel - SV Grün-Weiss Brieselang (Landesklasse, 18 Gegentore in 27 Spielen)
0,67 Tore/Spiel - SpG Walddrehna/Dahme (1.Kreisklasse, 12 Gegentore in 18 Spielen)
0,68 Tore/Spiel - TSV Wustrau (Kreisoberliga, 15 Gegentore in 22 Spielen)
0,70 Tore/Spiel - TSG Fortuna 21 Grüneberg II (1.Kreisklasse, 14 Gegentore in 20 Spielen)
0,73 Tore/Spiel - SV Rot-Weiß Kyritz II (1.Kreisklasse, 11 Gegentore in 15 Spielen)
0,74 Tore/Spiel - FSV 63 Luckenwalde II (Landesliga, 20 Gegentore in 27 Spielen)
0,75 Tore/Spiel - PSV Zehlendorf (Kreisliga, 18 Gegentore in 24 Spielen)
0,77 Tore/Spiel - SV Dallgow 47 III (2.Kreisklasse, 17 Gegentore in 22 Spielen)
0,78 Tore/Spiel - SG Müncheberg (Kreisoberliga, 21 Gegentore in 27 Spielen)
0,78 Tore/Spiel - SV Preußen Elsterwerda (Kreisliga, 18 Gegentore in 23 Spielen)
0,78 Tore/Spiel - FSV Forst Borgsdorf (1.Kreisklasse, 14 Gegentore in 18 Spielen)
0,81 Tore/Spiel - Brandenburger SC Süd 05 II (Kreisliga, 22 Gegentore in 27 Spielen)
0,81 Tore/Spiel - Blau-Weiß Ziltendorf (1.Kreisklasse, 17 Gegentore in 21 Spielen)
0,82 Tore/Spiel - SV Germania 90 Schöneiche III (1.Kreisklasse, 14 Gegentore in 17 Spielen)
0,84 Tore/Spiel - SV Schwarz-Rot Neustadt II (Kreisliga, 16 Gegentore in 19 Spielen)
0,86 Tore/Spiel - SpG FC Ehst. II/Astoria Rießen (Kreisliga, 18 Gegentore in 21 Spielen)
0,87 Tore/Spiel - FSV Doberlug-Kirchhain 2021 (1.Kreisklasse, 13 Gegentore in 15 Spielen)
0,88 Tore/Spiel - SV Falkensee-Finkenkrug II (Kreisliga, 23 Gegentore in 26 Spielen)
0,88 Tore/Spiel - Eiche Branitz II (2.Kreisklasse, 15 Gegentore in 17 Spielen)
0,89 Tore/Spiel - FC Strausberg (Landesklasse, 24 Gegentore in 27 Spielen)
0,89 Tore/Spiel - Birkenwerder BC 1908 II (1.Kreisklasse, 16 Gegentore in 18 Spielen)
0,91 Tore/Spiel - SpG Dissenchen/Haasow (Kreisliga, 21 Gegentore in 23 Spielen)
0,91 Tore/Spiel - LSV Neustadt/Spree (Kreisoberliga, 20 Gegentore in 22 Spielen)
0,91 Tore/Spiel - SV Blau-Weiß Sedlitz (2.Kreisklasse, 10 Gegentore in 11 Spielen)
0,93 Tore/Spiel - SV Empor Schenkenberg (Landesklasse, 25 Gegentore in 27 Spielen)
0,95 Tore/Spiel - SG Schulzendorf II (1.Kreisklasse, 19 Gegentore in 20 Spielen)
1,00 Tore/Spiel - SG Schulzendorf (Landesklasse, 27 Gegentore in 27 Spielen)
1,00 Tore/Spiel - SpG TSG Lübben/GW Schlepzig (Kreisliga, 23 Gegentore in 23 Spielen)
1,00 Tore/Spiel - KFV Wittbrietzen (2.Kreisklasse, 19 Gegentore in 19 Spielen)
1,00 Tore/Spiel - SG Grün-Weiß Klein Kreutz (2.Kreisklasse, 17 Gegentore in 17 Spielen)
1,00 Tore/Spiel - Grün-Weiß Letschin (1.Kreisklasse, 17 Gegentore in 17 Spielen)
1,00 Tore/Spiel - SpG Drebkau/Kausche 2 (2.Kreisklasse, 17 Gegentore in 17 Spielen)
1,00 Tore/Spiel - TSV Wustrau II (1.Kreisklasse, 15 Gegentore in 15 Spielen)
1,00 Tore/Spiel - SG Crussow (1.Kreisklasse, 14 Gegentore in 14 Spielen)
1,04 Tore/Spiel - BSG Pneumant Fürstenwalde (Kreisoberliga, 28 Gegentore in 27 Spielen)
1,04 Tore/Spiel - Storkower SC (Kreisoberliga, 27 Gegentore in 26 Spielen)
1,04 Tore/Spiel - BSC Preußen 07 II (Kreisoberliga, 26 Gegentore in 25 Spielen)
1,05 Tore/Spiel - SV Union Neuruppin (Kreisoberliga, 22 Gegentore in 21 Spielen)
1,06 Tore/Spiel - FC Neuenhagen 1913 II (1.Kreisklasse, 18 Gegentore in 17 Spielen)
1,07 Tore/Spiel - SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz (Landesliga, 29 Gegentore in 27 Spielen)
1,09 Tore/Spiel - SV Prötzel (Kreisliga, 25 Gegentore in 23 Spielen)
1,09 Tore/Spiel - Fredersd./Vogelsdorf (Kreisliga, 25 Gegentore in 23 Spielen)
1,10 Tore/Spiel - FV Liebenwalde (1.Kreisklasse, 22 Gegentore in 20 Spielen)
1,11 Tore/Spiel - SV Falkensee-Finkenkrug (Landesliga, 30 Gegentore in 27 Spielen)
1,11 Tore/Spiel - SV Victoria Seelow (Landesliga, 30 Gegentore in 27 Spielen)
1,11 Tore/Spiel - SV Eintracht Bötzow II (1.Kreisklasse, 20 Gegentore in 18 Spielen)
1,12 Tore/Spiel - FC Kremmen (Kreisoberliga, 29 Gegentore in 26 Spielen)
1,13 Tore/Spiel - Fortuna Schmölln (1.Kreisklasse, 18 Gegentore in 16 Spielen)
1,15 Tore/Spiel - SV Germania 90 Berge (Kreisoberliga, 31 Gegentore in 27 Spielen)
1,15 Tore/Spiel - Brandenburger SC Süd 05 (Verbandsliga, 31 Gegentore in 27 Spielen)
1,15 Tore/Spiel - SG Groß Gaglow (Landesklasse, 31 Gegentore in 27 Spielen)
1,15 Tore/Spiel - Ludwigsfelder FC II (Kreisoberliga, 30 Gegentore in 26 Spielen)
1,16 Tore/Spiel - SG Kroppen (1.Kreisklasse, 22 Gegentore in 19 Spielen)
1,16 Tore/Spiel - SpG SV Rot-Weiß Wormlage/Altdöbern II (1.Kreisklasse, 22 Gegentore in 19 Spielen)
1,17 Tore/Spiel - SG Sielow II (Kreisliga, 28 Gegentore in 24 Spielen)
1,17 Tore/Spiel - FSV Blau-Weiß Rheinsberg (Kreisliga, 21 Gegentore in 18 Spielen)
1,18 Tore/Spiel - Eintracht Falkensee (1.Kreisklasse, 26 Gegentore in 22 Spielen)
1,18 Tore/Spiel - 1. FC Finowfurt (Kreisliga, 26 Gegentore in 22 Spielen)
1,18 Tore/Spiel - SV Eintracht Reichenwalde (1.Kreisklasse, 20 Gegentore in 17 Spielen)
1,19 Tore/Spiel - MSV 1919 Neuruppin (Verbandsliga, 32 Gegentore in 27 Spielen)
1,19 Tore/Spiel - 1. FC Frankfurt/O. (Verbandsliga, 32 Gegentore in 27 Spielen)
1,19 Tore/Spiel - Kolkwitzer SV 1896 (Landesklasse, 32 Gegentore in 27 Spielen)
1,19 Tore/Spiel - FC Neuenhagen 1913 (Kreisoberliga, 32 Gegentore in 27 Spielen)
Nur Teams mit mindestens 10 Spielen.