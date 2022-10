0:3 – TSV Weeze unterliegt dem TuS Xanten Bezirksliga, Gruppe 4: Mit 0:3 unterliegt der TSV Weeze beim TuS Xanten.

In der 13. Minute fand ein langer Ball den Xantener Velibor Geroschus, der zur frühen Führung vollstreckte. Erst in der Schlussphase machten Thomas van de Loo nach einer Ecke (79.) und Lars van Schyndel (87.), der beim Stand von 1:0 noch vom Elfmeterpunkt aus am Weezer Keeper Jendrik Ferdenhert gescheitert war, den Deckel drauf. Auch der TSV Weeze ließ im Laufe der 90 Minuten einige gute Torchancen aus. „Trotz der Ausfälle haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Die ersten beiden Gegentore resultierten leider aus individuellen Fehlern. Das ist natürlich ärgerlich gegen so ein Team“, sagte Marcel Kempkes.