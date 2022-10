0:3 - TSV Grünwald leichtsinnig wie gewohnt

Grünwald – Die jüngst beim TSV Grünwald aufgekeimten Hoffnungen auf einen stabilen Aufwärtstrend hatten im Landesliga-Spiel beim TSV Eintracht Karlsfeld gerade mal gute 40 Minuten lang Bestand. Und als es am Ende 3:0 (1:0) für die Gastgeber hieß, war endgültig klar, dass es für die Isartaler weiterhin ein schwerer Weg zum Klassenerhalt bleiben wird.

„Die Burschen sind einfach zu grün“, urteilte ihr Sprecher Jochen Joppa.

Zu Beginn konnte Joppa noch zufrieden sein. „Wir haben in der ersten Halbzeit relativ diszipliniert gespielt, hatten sogar einige gute Kontermöglichkeiten.“ Die beste ergab sich in der 18. Minute, als der mit einem langen Ball in Szene gesetzte Harouna Boubacar den freien Dimitrios Vourtsis bediente, der jedoch am Elfmeterpunkt wegrutschte.

In der 42. Minute passierte dann das, was die Grünwalder aus dieser Saison nur zu gut kennen: ein überflüssiges, leichtsinnig verschuldetes Gegentor. „Wir haben es dann wieder selber gemacht, wie üblich“, kommentierte Joppa den Treffer, den Luciano Grünwald mit einem gefährlichen Rückpass einleitete. Torwart Kevin Mertes konnte zwar zu seinem Mitspieler Markus Kreuzeder abwehren, doch der verlor den Ball an den Torschützen Abdul Bangura. „Über 40 Minuten haben sie sich strikt an das gehalten, was vorgegeben war“, ärgerte sich Joppa, dass der bis dahin ordentliche Auftritt durch diese Aktion für die Katz war.

Kurz nach dem Wechsel nahm die Niederlage aufgrund der berechtigten Gelb-Roten Karte für Kreuzeder (58.) für ein laut Joppa „unnötiges Foul“ schnell Gestalt an. Allerdings hatten die Grün-Weißen durch Luca Tschaidse, der nach einem schönen Konter drüber schoss, in Unterzahl gleich eine gute Ausgleichschance (61.).

Insgesamt blieben sie aber zu harmlos, auch als sie aufgrund der Zeitstrafen für die Karlsfelder Jonas Eicher (71.) und Lukas Paunert (74.) vorübergehend sogar wieder ein Mann mehr waren. Bei der einzigen Möglichkeit dieser Phase legte sich David Halbich den Ball zu weit vor (77.). „Wir haben bis zum Sechzehner gespielt, dann war Schluss. Und die wenigen Chancen, die wir hatten, haben wir nicht genutzt“, stellte Joppa ernüchtert fest und folgerte daraus: „Mir ist es ein Rätsel, wie wir ein Tor schießen wollen.“

Die Karlsfelder machten mit dem 2:0 durch Florian Jörg Schrattenecker (87.) vor, wie es geht. „Das war ein gut herausgespielter Konter“, meinte Joppa anerkennend. Eine Minute später sah mit Bara Tekeli der zweite Grünwalder die Ampelkarte. Den Schlusspfiff erlebten sogar nur noch acht Grün-Weiße auf dem Rasen mit, denn David Wörns erhielt eine Zeitstrafe für ein Foul, das einen Elfmeter nach sich zog, den Christoph Traub zum 3:0-Endstand verwandelte (90.+4).

„Es war mehr oder weniger eine Offenbarung. Mit der Einstellung der zweiten Halbzeit weiß ich nicht, wie wir ein Spiel gewinnen wollen“, lautete Joppas bitteres Fazit nach dem Schlusspfiff. um

Eintracht Karlsfeld – TSV Grünwald 3:0 (1:0)

TSV Grünwald: Mertes - Bornhauser, Heinzlmeier, Kreuzeder, Grünwald (46. F. Traub), Wörns, Sammer, V Traub (71. Sammer), Vourtsis (57. Halbich), Gasteiger, Boubacar (60. Matijevic), Tschaidse (65. Tekeli) Tore: 1:0 Bangura (42.), 2:0 Schrattenecker (87.), 3:0 Chr. Traub (90.+4, Foulelfmeter) Gelb-Rot: Kreuzeder (58.), Tekeli (88.) Zeitstrafen für die Karlsfelder Eicher (71.) und Paunert (74.) sowie Grünwalds Wörns (90.+4)