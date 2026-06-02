0:3! SV Stahl verliert erneut gegen Schöndorf

– Foto: Falko Unbehaun

Der SV Stahl Unterwellenborn musste sich auswärts beim Schöndorfer SV mit 0:3 geschlagen geben. Dabei zeigte die Stahl-Elf vor allem in der Anfangsphase eine unkonzentrierte Leistung und fand nur schwer ins Spiel. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und kamen durch einige Fehlpässe der Gäste zu guten Möglichkeiten. In den ersten 20 Minuten hatte Schöndorf mehr vom Spiel und setzte die Stahl-Abwehr immer wieder unter Druck. Erst im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit fand Unterwellenborn besser in die Partie und konnte das Spiel ausgeglichener gestalten. Mit einem 0:0 ging es in die Kabinen. Kurz nach der Pause gingen die Gastgeber mit 1:0 in Führung und legten anschließend verstärkt den Fokus auf die Defensivarbeit. Wie bereits im Hinspiel fand der SV Stahl jedoch kaum Mittel gegen die tief stehende Defensive der Gastgeber. Zwar waren immer wieder gute Ansätze zu erkennen, doch im letzten Drittel fehlten die Ideen und die nötige Durchschlagskraft. Zudem war bei zahlreichen Aktionen stets ein Bein oder Fuß der Schöndorfer dazwischen. Schöndorf verteidigte leidenschaftlich und zeigte an diesem Tag den größeren Willen, sodass die Gastgeber am Ende verdient als Sieger vom Platz gingen.

STAHL FEUER