0:3: Schalding »fehlt Glück«, Landsberg mit »bester Saisonleistung«

Den Blick auf die Tabelle - nur Landsberg ist ganz vorne mit dabei - einmal ausgeklammert, war das Aufeinandertreffen von Schalding-Heining und Landsberg am Samstagnachmittag ein Spitzenspiel. Sowohl Heimmanager Jürgen Fuchs als auch Gäste-Multifunktionär Christoph Rech sind sich dahingehend einig. Dass das deutliche Ergebnis (3:0) im Kontrapunkt dazu steht, ist nur auf den ersten Blick offensichtlich. Denn: "Uns hat heute das Glück gefehlt", erklärt Fuchs. Und Rech ist überzeugt: "Das war heute unsere beste Saisonleistung."

Und der Trainer sowie Sportliche Leiter der Gäste, ansonsten nicht gerade der Mensch der Superlative, hält sich auch weiter mit dem Lob nicht zurück. Nicht nur seine Truppe hat "über 90 Minuten ein richtig gutes Spiel gezeigt". Auch der Gegner hatte aus Sicht des ehemaligen Regionalliga-Spielers "richtig gute Phasen. Schalding hat eine hohe Qualität. Mit dem 2:0 haben wir ihnen jedoch den Stecker gezogen."

Der Start ging auch an die Köck-Truppe. "Da haben wir richtig guten Fußball gespielt", blickt SVS-Teammanger Jürgen Fuchs zurück. Vor allem mit Ball hätte man sich Vorteile erarbeitet, wobei jedoch das letzte Quentchen in Form eines Tores gefehlt hätte. "Und dann ist Landsberg besser ins Spiel gekommen. Nach einem Rückstand, das wissen wir, wird es schwierig gegen eine Spitzenmannschaft."

Richtig deutlich wurde es zwar erst in Unterzahl in der Nachspielzeit, und für Jürgen Fuchs ist der Sieg auch "zu hoch" ausgefallen, aber: "Er ist nicht unverdient." Letztlich spricht aber das Ergebnis eine deutliche Sprache. Das sieht auch Christoph Rech so. "Die Zweikämpfe und zweite Bälle gehen an uns. Unterm Strich ein verdienter Sieg!" Und auch wenn sowohl die Tabelle als auch das Ergebnis eine andere Sprache sprechen: Das war ein Topspiel!