0:3 Niederlage gegen Pfersee

So., 30.03.2025, 11:00 Uhr

Das erste Rückrunden-Heimspiel des FSV Wehringen gegen den TSV Pferde endete mit einer enttäuschenden 0:3-Niederlage für die Heimmannschaft.

Ein Sonntagsschuss der Gäste wurde von Torhüterin Katharina Reiner zunächst an die Latte gelenkt. Unglücklicherweise prallte der Ball von ihrem Rücken ab und kullerte ins Tor. Ein unglücklicher Treffer, der den FSV Wehringen in der 30. Spielminute in Rückstand brachte.