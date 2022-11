0:3 Niederlage beim SV Ankenreute SV Ankenreute – SG Aulendorf 3:0 (1:0)

Von Beginn an entwickelte sich auf dem Ankenreuter Sportgelände an der Jahnstrasse ein abwechslungsreiches Kreisliga A Spiel. Die Gastgeber welche von Trainer Mike Gleich gut auf die SGA eingestellt wurden hielten gut dagegen und nutzten dann ihre Chancen eiskalt aus. Die ersten gefährlichen Szenen im Spiel hatte aber die SG Aulendorf . Doch es fehlte im entscheidenden Moment die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und so blieb es beim torlosen Auftakt der SGA. Die Gastgeber dagegen nützten nach einer halben Stunde ihr erste gute Torchance und gingen durch Robin Braun mit 1:0 in Führung. In der zweiten Spielhälfte erhöhten die Gastgeber durch Luca Rief nach Freistoß auf 2:0. Danach versuchte die SGA alles und es gab einige Tormöglichkeiten. Zum einen verhinderte aber der Ankenreuter Torspieler den Anschlusstreffer und zum anderen krachte ein Freistoß von Andreas Krenzler nur an die Torlatte. Als dann die SGA zum Schluss der Begegnung alles nach vorne warf nützte Mutasem Bellah Issa eine Kontersituation aus und setzte mit dem 3:0 den Deckel auf die Partie. Somit blieb es bei der Niederlage der SG Aulendorf.

Bereits am Dienstag, den 1. November spielt die SGA im Bezirkspokal gegen den SV Mochenwangen. Spielbeginn ist, im Aulendorfer Stadion am Lehmgrubenweg, bereits um 14:30 Uhr.

Durch den Rückzug des TSB Ravensburg aus der Kreisliga A hat die erste Mannschaft am kommenden Sonntag spielfrei. Die zweite Mannschaft spielt um 12:30 Uhr gegen den TSB II.