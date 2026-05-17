0:3 in Fürth – Fortuna steigt in die Dritte Liga ab

Fortuna Düsseldorf ist nach 17 Jahren wieder drittklassig. – Foto: Ralf Hasselberg

Die ersten der gesperrten, verletzten und nicht nominierten Spieler von Zweitligist Fortuna Düsseldorf hatten den Sportpark Ronhof schon eine ganze Weile vor dem Mannschaftsbus erreicht. Der Anpfiff lag noch knappe zwei Stunden voraus, als Jordy de Wijs, Cedric Itten, Matthias Zimmermann, Kenneth Schmidt und Florian Schock in zwei Autos auf dem Stadionparkplatz vorfuhren.

Das einzige, was nach einem dramatischen Spiel, war allerdings Leere. Denn Fortuna kassierte in Franken eine in dieser Form nicht für möglich gehalten 0:3-Pleite und stieg direkt in die Dritte Liga ab, weil Arminia Bielefeld gegen Hertha BSC gewann und sich auch Eintracht Braunschweig über die Ziellinie rettete. Über weite Strecken der ersten Hälfte war die Mannschaft von Trainer Alexander Ende völlig indisponiert und ergab sich ihrem Schicksal so sang- und klanglos wie bereits so oft in dieser katastrophalen Saison.

Die Düsseldorfer hatten ihre Ankündigung in die Tat umgesetzt: Ungefähr 4000 Fans, die gesamte Geschäftsstelle, fast das komplette Team – alles, was ging, hatte sich auf den Weg zum Endspiel bei der SpVgg Greuther Fürth gemacht.

Bekannte Defensivtaktik

Ende hatte dieselbe Defensivtaktik gewählt wie beim überraschenden 3:1-Sieg gegen Elversberg in der vergangenen Woche: Auch die Fürther, die sämtliche Offensivpower aufgeboten hatten, wollten sie mit einer Mann-gegen-Mann-Deckung verteidigen. Ein Plan, der diesmal gründlich in die Hose ging. Auch, weil das passierte, was die Düsseldorfer um jeden Preis hatten verhindern wollen: Sie kassierten einen frühen Gegentreffer. Schon nach zwei Minuten lagen die Rot-Weißen hinten, nachdem sie auf der rechten Seite zu luftig verteidigt hatten und Elias Egouli gegen Ex-Fortune Felix Klaus deutlich zu spät gekommen war – ein verhängnisvoller Wirkungstreffer.

Spätestens eine Viertelstunde später, nach dem Eigentor des völlig indisponierten Egouli zum 0:2, war die Ende-Truppe völlig von der Rolle. Im Angriff entwickelten die Rheinländer im ersten Durchgang zu keiner Zeit auch nur ansatzweise Gefahr, das gelbgesperrte Fehlen von Itten war in jeder Sekunde zu spüren. Marin Ljubicic hing völlig in der Luft, Shinta Appelkamp leistete sich zahlreiche schwerwiegende Fehler, Sima Suso war fast völlig unsichtbar und Emmanuel Iyoha bekam auch kein Bein auf den Boden. Dasselbe galt auch für die beiden Außenverteidiger: Christopher Lenz ließ sich reihenweise von Klaus düpieren und für Valgeir Lunddal wirkte völlig überfordert.

Obwohl seine Taktik floppte, hielt Trainer Ende an der Mann-gegen-Mann-Deckung fest – ein offensichtlicher Fehler. Fortuna lief in einen Konter nach dem anderen, das 0:3 war nur eine Frage der Zeit: Noel Futkeu nickte eine von Lenz abgefälschte Klaus-Flanke am langen Pfosten ein. In diesem Moment hatte Fürth die Düsseldorfer in der Tabelle überholt; sie standen nur deshalb noch auf dem Relegationsplatz, weil Bielefeld gegen Hertha BSC mit 0:1 hintenlag. Zur Halbzeit wechselte Ende folgerichtig drei Mal: Satoshi Tanaka, Christian Rasmussen und Jordi Paulina kamen für Sotiris, Suso und Lunddal in die Partie.

Rasmussen bringt vorübergehend Schwung

Vor allem die Hereinnahme von Rasmussen zahlte sich in den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel aus. Der Däne brachte – zumindest vorübergehend – neuen Schwung in die Offensive und hatte schnell auch die beste Fortuna-Chance des gesamten Nachmittags, selbst wenn sein Schuss knapp über die Latte strich. Anschließend wurde es kurios: Lenz dachte, einen Pfiff von Schiedsrichter Harm Osmers gehört zu haben und hob den Ball im Strafraum mit den Händen auf. Der Referee zeigte auf den Elfmeterpunkt, doch die Düsseldorfer hatten Glück, weil vorher eine Abseitsposition vorgelegen hatte. Weil Bielefeld die Partie gegen Hertha gedreht hatte, stand Fortuna zu diesem Zeitpunkt auf einem direkten Abstiegsplatz.

Und kurz danach nahm das große Drama immer konkretere Züge an, doch die Rheinländer hatten den Videoassistenten zum zweiten Mal auf ihrer Seite: Das 0:4 zählte nicht, weil Futkeu zuvor im Abseits gestanden hatte. Die Düsseldorfer kamen aber nicht mehr zurück – das Worst-Case-Szenario wurde bittere, surreale Wirklichkeit.