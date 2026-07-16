0:3 in Erlbach! Hankofen ärgert sich, aber hat »Lust auf mehr« Eröffnungsspiel - Donnerstag: Hankofens schwache Chancenverwertung rächt sich gegen effiziente Hausherren von Mathias Willmerdinger · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Levin Ramstetter (Mitte) brachte die Erlbacher kurz vor der Pause mit einem Kopfballtor mit 1:0 in Führung. – Foto: Charly Becherer

Toller Auftakt für den SV Erlbach in die neue Spielzeit der Bayernliga Süd! Im Eröffnungsspiel setzte sich der SVE vor der tollen Kulisse von 1.537 Zuschauern zuhause in der Holzbau Grübl Arena am Ende deutlich und verdient mit 3:0 gegen die SpVgg Hankofen-Hailing durch. Doch anders als es das nackte Ergebnis suggeriert, war es keinesfalls eine so klare Angelegenheit. Die Gäste aus Niederbayern waren im ersten Abschnitt klar überlegen, verpassten es aber wieder einmal in Führung zu gehen - das sollte sich am Ende rächen.

Heute, 19:30 Uhr SV Erlbach SV Erlbach SpVgg Hankofen-Hailing Hankofen 3 0

Doch etwas überraschend dominierte Hankofen den ersten Abschnitt und spielte richtig ansehnlich nach vorne. Doch wie schon in der vergangenen Abstiegssaison in der Regionalliga, war bei den "Dorfbuam" das Thema Kaltschnäuzigkeit erneut ein Problem. Tobias Lermer, der am gestrigen Mittwoch seinen 31. Geburtstag gefeiert hat, gleich zweimal (29./36.) und Brian Wagner (32.) vergaben beste Chancen. Und das sollte sich rächen! Erlbach nutzte eine seiner wenigen Offensivaktionen und ging quasi mit dem Pausenpfiff in Führung. Levin Ramstetter köpfte eine Ecke von Christoph Schulz zur schmeichelhaften Halbzeitführung ein (45.). Bitter für Hankofen!







Wie würden die Niederbayern im zweiten Abschnitt reagieren? Hankofen war auch im zweiten Abschnitt bemüht, aber Erlbach bekam nun hinten den Laden dicht. Die SpVgg kam nur noch selten gefährlich vors Tor von Keeper Egon Weber. Und vorne präsentierte sich Erlbach eiskalt: Der eingewechselte Tommy Winklbauer köpfte in der 85. Minute nach einer Freistoßflanke zum 2:0 ein. Die Entscheidung! In der Nachspielzeit dann noch eine tolle Geschichte aus Hausherrensicht: Der ebenfalls eingewechselte 18-jährige Luis Dafinger, ein Eigengewächs des SVE, machte in seinem ersten Bayernligaspiel auch gleich seinen ersten Treffer - Endstand 3:0 (90.+2)!