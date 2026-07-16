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Ligabericht
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0:3 in Erlbach! Hankofen ärgert sich, aber hat »Lust auf mehr«
Eröffnungsspiel - Donnerstag: Hankofens schwache Chancenverwertung rächt sich gegen effiziente Hausherren
von Mathias Willmerdinger · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Levin Ramstetter (Mitte) brachte die Erlbacher kurz vor der Pause mit einem Kopfballtor mit 1:0 in Führung. – Foto: Charly Becherer
Toller Auftakt für den SV Erlbach in die neue Spielzeit der Bayernliga Süd! Im Eröffnungsspiel setzte sich der SVE vor der tollen Kulisse von 1.537 Zuschauern zuhause in der Holzbau Grübl Arena am Ende deutlich und verdient mit 3:0 gegen die SpVgg Hankofen-Hailing durch. Doch anders als es das nackte Ergebnis suggeriert, war es keinesfalls eine so klare Angelegenheit. Die Gäste aus Niederbayern waren im ersten Abschnitt klar überlegen, verpassten es aber wieder einmal in Führung zu gehen - das sollte sich am Ende rächen.
Doch etwas überraschend dominierte Hankofen den ersten Abschnitt und spielte richtig ansehnlich nach vorne. Doch wie schon in der vergangenen Abstiegssaison in der Regionalliga, war bei den "Dorfbuam" das Thema Kaltschnäuzigkeit erneut ein Problem. Tobias Lermer, der am gestrigen Mittwoch seinen 31. Geburtstag gefeiert hat, gleich zweimal (29./36.) und Brian Wagner (32.) vergaben beste Chancen. Und das sollte sich rächen! Erlbach nutzte eine seiner wenigen Offensivaktionen und ging quasi mit dem Pausenpfiff in Führung. Levin Ramstetter köpfte eine Ecke von Christoph Schulz zur schmeichelhaften Halbzeitführung ein (45.). Bitter für Hankofen!
Wie würden die Niederbayern im zweiten Abschnitt reagieren? Hankofen war auch im zweiten Abschnitt bemüht, aber Erlbach bekam nun hinten den Laden dicht. Die SpVgg kam nur noch selten gefährlich vors Tor von Keeper Egon Weber. Und vorne präsentierte sich Erlbach eiskalt: Der eingewechselte Tommy Winklbauer köpfte in der 85. Minute nach einer Freistoßflanke zum 2:0 ein. Die Entscheidung! In der Nachspielzeit dann noch eine tolle Geschichte aus Hausherrensicht: Der ebenfalls eingewechselte 18-jährige Luis Dafinger, ein Eigengewächs des SVE, machte in seinem ersten Bayernligaspiel auch gleich seinen ersten Treffer - Endstand 3:0 (90.+2)!
Die Stimmen zum Spiel:
Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing): "Wir waren in der ersten Halbzeit klar dominant und ich denke, dass wir Erlbach mit unserer Spielweise schon ein bissl überrascht haben. Die Jungs haben das top umgesetzt. Wir müssen mindestens mit 1:0 in Führung gehen. Umso bitterer ist es dann, dass wir uns durch ein Standardgegentor kurz vor der Pause das 0:1 fangen. Und dann hat man gesehen, was ein so ein Gegentor mit einer Mannschaft machen kann. In der zweiten Halbzeit haben wir meines Erachtens auch wieder die Anfangsphase dominiert. Aber war waren nicht mehr so zwingend wie in der ersten Halbzeit. Und dann kriegen wir wieder nach einer Standardsituation das 0:2, das darf uns einfach nicht passieren. Aber so ist Fußball! Fußball ist ein Ergebnissport, deshalb ist der Sieg für Erlbach auch verdient. Aber unsere Leistung heute macht definitiv Lust auf mehr!"
Lukas Lechner (Cheftrainer SV Erlbach): "Kompliment an meine Mannschaft! Wir mussten in der Vorbereitung brutal viele Nackenschläge wegstecken. Wir waren teilweise nur elf oder zwölf Mann im Training. Deshalb Hut ab für diese Reaktion heute! Zum Spiel: Ich bin der Meinung, wir sind nicht schlecht reingekommen. Nach der Trinkpause haben wir aber dann um ein Gegentor gebettelt. Wir hatten überhaupt keinen Zugriff mehr und hatten richtig Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. Und dann ist es eben auch Qualität, dass wir nach einer Ecke doch in Führung gehen. In der zweiten Halbzeit haben wir leidenschaftlich verteidigt gegen eine Hankofener Mannschaft, die eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt hat."