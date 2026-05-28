0:3 in Budenheim: TSG Pfeddersheim II verliert Hinspiel klar

Budenheim. „Kopf hoch, es geht weiter“, sprach Trainer Björn Miehe seinen Fußballern der TSG Pfeddersheim im Mannschaftskreis Mut zu. Denn die Rot-Weißen, Vizemeister der A-Klasse Alzey-Worms, hatten gerade das erste Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga Rheinhessen beim FV Budenheim, dem Vertreter aus dem Kreis Mainz-Bingen, 0:3 (0:1) verloren.
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„Ich sehe uns überhaupt nicht chancenlos“, sagte Miehe später. „Das Rückspiel ist nochmal eine andere Hausnummer auf unserem großen Rasenplatz, wo wir auch mehr Räume bekommen können.“ Was den Wormsern auch noch Mut machen dürfte, ist der Relegationsmodus, bei dem nach den Statuten des SWFV nur die Punkte zählen, aber nicht die Höhe der Niederlage. Gewinnen also die Pfeddersheimer an diesem Samstag (17.45 Uhr) im Uwe-Becker-Stadion, gibt es ein drittes Duell auf neutralem Platz.
„Ich würde nicht sagen, dass die uns beherrscht haben, aber die Standards waren gefährlich“, sagte Miehe zu den Gastgebern. Aus dem Spiel heraus hätten aber beide Mannschaften oft ideenlos operiert, befand der Coach, dem vor allem aufgrund von vier Spielern mit Kreuzbandverletzung fast die komplette Offensive weggebrochen war. „Unsere Abwehr hat das gut gemacht und wir haben uns gute Chancen herausgespielt“, sagte FVB-Trainer Daniel Kittl. „Aber im Rückspiel auf Rasen wird es schwer genug.“
Vor mehr als 400 Zuschauern auf dem Waldsportplatz, die allerdings nur für wenig Stimmung sorgten, entwickelten die Platzherren zunächst mehr Zug zum Tor und belohnten sich in der 31. Spielminute mit dem Führungstreffer durch Leo Brunnett. Die TSG löste sich aus ihrer Umklammerung und verpasste mit einem Freistoß aus rund 30 Metern von Artur Reich noch vor der Pause den Ausgleich (39.).
Nachdem der FVB durch Luis Wachsmuth den Pfosten anvisiert hatte (60.), erhöhte Konstantin Ziegler nach feiner Kopfball-Vorlage mit einem Hammer auf 2:0 (67.). In einem von vielen Standards geprägten Spiel machte schließlich Leo Berndroth mit einer nahezu direkt verwandelten Ecke den Deckel drauf (70.) - TSGler Dominik Müller fälschte noch entscheidend ab. „Der Gegner war körperlich robust und wir haben die langen Einwürfe schlecht verteidigt“, resümierte TSG-Offensivspieler Julius Britzius.
TSG Pfeddersheim II: Hamm – Born (80. Konwischer), Göhring, Müller, Kirsch (73. Schwuchow) – Reich, Lischka, Bender, Gumz – Britzius, Lambrix.