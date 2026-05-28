0:3 in Budenheim: TSG Pfeddersheim II verliert Hinspiel klar

„Ich würde nicht sagen, dass die uns beherrscht haben, aber die Standards waren gefährlich“, sagte Miehe zu den Gastgebern. Aus dem Spiel heraus hätten aber beide Mannschaften oft ideenlos operiert, befand der Coach, dem vor allem aufgrund von vier Spielern mit Kreuzbandverletzung fast die komplette Offensive weggebrochen war. „Unsere Abwehr hat das gut gemacht und wir haben uns gute Chancen herausgespielt“, sagte FVB-Trainer Daniel Kittl. „Aber im Rückspiel auf Rasen wird es schwer genug.“

Vor mehr als 400 Zuschauern auf dem Waldsportplatz, die allerdings nur für wenig Stimmung sorgten, entwickelten die Platzherren zunächst mehr Zug zum Tor und belohnten sich in der 31. Spielminute mit dem Führungstreffer durch Leo Brunnett. Die TSG löste sich aus ihrer Umklammerung und verpasste mit einem Freistoß aus rund 30 Metern von Artur Reich noch vor der Pause den Ausgleich (39.).

Nachdem der FVB durch Luis Wachsmuth den Pfosten anvisiert hatte (60.), erhöhte Konstantin Ziegler nach feiner Kopfball-Vorlage mit einem Hammer auf 2:0 (67.). In einem von vielen Standards geprägten Spiel machte schließlich Leo Berndroth mit einer nahezu direkt verwandelten Ecke den Deckel drauf (70.) - TSGler Dominik Müller fälschte noch entscheidend ab. „Der Gegner war körperlich robust und wir haben die langen Einwürfe schlecht verteidigt“, resümierte TSG-Offensivspieler Julius Britzius.