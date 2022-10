0:3-Heimniederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 II FC Homburg: 87 Minuten in Unterzahl gegen Rheinhessen

Am Freitagabend empfing der FC 08 Homburg am 13. Spieltag der Regionalliga Südwest den Tabellennachbarn 1. FSV Mainz 05 II. Vor rund 1.000 Zuschauern mussten sich die Homburger den Mainzern mit 0:3 geschlagen geben.

Der FC Homburg empfing nach zwei Niederlagen am Stück am Freitagabend die Zweite des 1. FSV Mainz 05. Im Vergleich zum letzten Auswärtsspiel in Steinbach änderte Cheftrainer Timo Wenzel die Startaufstellung auf drei Positionen. Der wieder genesene Fanol Perdedaj, Arman Ardestani sowie der nach seiner Gelb-Rot-Sperre zurückkehrende José Matuwila rückten für Markus Mendler, Thomas Gösweiner und Lukas Hoffmann in die Startformation. Torwart David Salfeld bestritt am heutigen Freitagabend sein 150. Pflichtspiel für den FC 08 Homburg.

Die Homburger erwischten einen denkbar schlechten Start in die Partie. Bereits nach drei Minuten gerieten die Grün-Weißen nach einer Roten Karte an Innenverteidiger Michael Heilig in Unterzahl. Kaito Mizuta düpierte José Matuwila und schickte Danny Schmidt hinter die Kette. Dort zog Heilig als letzter Mann Schmidt am Trikot und sah von Schiedsrichter Felix Prigan die Rote Karte. In der Folge zogen sich die Gastgeber in Unterzahl zunächst etwas zurück, Cheftrainer Timo Wenzel stellte das System auf 4-4-1 um.

Zunächst konnten sich beide Mannschaften keine gefährlichen Tormöglichkeiten erspielen. In der 25. Minute jedoch erzielten die Mainzer mit ihrer ersten wirklichen Toraktion des Spiels die Führung. Im Mittelfeld wurde Joel Gerezgiher per Foul gestoppt, doch Schiedsrichter Prigan ließ laufen. Delano Dwayne Burgzorg wurde im Gegenzug in Szene gesetzt und brachte den zudem noch abgefälschten Ball zum 0:1 im Homburger Tor unter. Vor der Halbzeitpause hatte Philipp Hoffmann in der 43. Minute den Ausgleich auf dem Fuß. Nachdem David Hummel Hoffmann in den Strafraum schickte, landete dessen Schuss am Innenpfosten und sprang dann wieder ins Spielfeld – kein Tor! Somit ging es mit dem 0:1-Rückstand aus Sicht des FCH in die Halbzeitpause.

Zur zweiten Hälfte brachte Wenzel mit Fabian Eisele und Philipp Schuck zwei frische Spieler in die Partie. Mart Ristl setzte in der 47. Minute aus gut 25 Metern den ersten Warnschuss ab, der jedoch am Tor vorbeiging. Die Mainzer zeigten sich weiter effektiv und erhöhten mit ihrer ersten Möglichkeit in Durchgang zwei auf 0:2. Erneut war es Burgzorg, der für die Mainzer einnetzte. In der Folge kämpften die Homburger und warfen alles nach vorne, um den Anschlusstreffer zu erzielen, der aber nicht gelingen wollte.

Im Gegenzug sorgten die Mainzer in der 67. Minute für die Vorentscheidung. David Mamutovic brachte den Ball aus gut sechzehn Metern zum 0:3 für die Gäste im Homburger Tor unter. Danach plätscherte die Partie weitestgehend vor sich hin. Den Homburgern fehlten offensiv die Spielideen. Somit musste sich der FCH nach fast 90 Minute in Unterzahl dem 1 FSV Mainz 05 mit 0:3 geschlagen geben. In der Tabelle der Regionalliga Südwest rutschen die Homburger damit für den Moment auf den 5. Platz ab.

05-Trainer Jan Siewert sagte nach dem Spiel: "Wir sind froh, aber das war auch ein verdienter Sieg für uns. Homburg hat Qualität, aber wir entwickeln uns auch immer weiter und wissen dann mittlerweile auch damit umzugehen. Wir haben damit gerechnet, dass sie in der zweiten Hälfte zurückkommen, haben es aber nicht zugelassen. Wir hatten mit Sabani und Burgzorg zwei Spieler aus dem Bundesliga-Kader, die hatten eine gewisse Aufgabe, die sie erfüllt haben".

FCH-Trainer Timo Wenzel entgegnete: "Wenn man nach drei Minuten eine rote Karte bekommt, sind alle Vorbesprechungen nichts mehr wert. Wir haben danach nicht mehr so funktioniert wie besprochen. Wir wollten dann im zweiten Durchgang draufgehen, haben frische Kräfte gebracht, aber wir hatten zuletzt schon nicht das nötige Glück und treffen nun den Innenpfosten, von wo der Ball ins Feld springt. Mit dem 0:3 war unser Willen gebrochen. Da haben sie uns endgültig den Stecker gezogen.

Homburg ist hinter die bislang punktgleichen Mainz auf Rang Vier zurückgefallen. Die Rheinhessen könnten sogar noch Dritter werden, falls der TSV Steinbach Haiger am Samstag beim KSV Hessen Kassel verliert. Homburg könnte noch einen weiteren Platz einbüßen, falls die SG Barockstadt Fulda am Samstag zu Hause dem FC Rot-Weiß Koblenz unterliegt.

Am kommenden Samstag, den 29. Oktober steht für den FC 08 Homburg das nächste Auswärtsspiel in der Regionalliga Südwest an. Um 14 Uhr ist man beim Bahlinger SC zu Gast. Die 05er-Reserve spielt erst einen Tag später und hat dann ebenfalls um 14 Uhr den KSV Hessen Kassel zu Gast im Bruchweg-Stadion.