0:3 gegen Peckeloh – FC Kaunitz verpasst Sprung über den Strich

Verl-Kaunitz. Nichts wurde es mit dem erhofften Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz für den FC Kaunitz. Nach der klaren 0:3 (0:1)-Heimpleite gegen den SC Peckeloh im letzten Spiel des Jahres überwintert der Aufsteiger in der Fußball-Westfalenliga 1 auf dem ersten Abstiegsplatz 14, allerdings punktgleich mit dem SV Rödinghausen II, der derzeit 13. des Gesamtklassements ist (beide 16 Zähler). „Es hätte psychologisch gut getan, über dem Strich zu stehen, aber am Ende ändert das nicht viel an der allgemeinen Situation. Wir haben im Winter eine Menge zu arbeiten“, betonte FCK-Coach Levent Cayiroglu.

Im Duell gegen die für Westfalenliga-Verhältnisse individuell mit teils sensationeller fußballerischer Klasse ausgestatteten Peckeloher hatte Cayiroglu eine erste Halbzeit sehen müssen, „die ich so noch nie erlebt habe“. Mit Daniel Nadig (Tritt abbekommen), Pascal Hanna (Adduktorenprobleme) und Besir Bikliqi (Oberschenkelverletzung) hatte der FCK nach einer halben Stunde schon drei Mal verletzungsbedingt wechseln müssen. Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 1:0 für den SCP, der früh durch Tom Bauer die Führung erzielt hatte (4.), weil die Kaunitzer zunächst noch seltsam passiv agierten.