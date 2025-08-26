0:3 gegen Elgersburg! SV Stahl sechs Spiele sieglos!

Die Partie begann denkbar ungünstig: Nach zwei langen Bällen lag Stahl früh mit 0:2 zurück. Die Gäste wirkten griffiger, spielten schneller und nutzten die hochstehende Defensive konsequent aus. Noch vor der Pause erhöhte Elgersburg in der 38. Minute auf 0:3 – der Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Stahl verbessert. Das Passspiel wurde strukturierter, man ließ den Ball besser laufen und erarbeitete sich zahlreiche Chancen. Doch trotz hohem Einsatz und viel Moral fehlte es an Präzision beim letzten Pass und an der nötigen Konsequenz im Abschluss. So blieb es am Ende bei der bitteren 0:3-Heimniederlage. Elgersburg siegte verdient, doch Stahl bewies Kampfgeist und steckte auch nach dem klaren Rückstand nicht auf. Nun richtet sich der Blick nach vorn: Am kommenden Wochenende geht es zum Auswärtsspiel bei Empor Weimar.

