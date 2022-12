0:3 – Budberger Frauen betreiben Chancenwucher Den Frauen des SV Budberg droht der nächste Abstieg.

Die Frauen-Mannschaft des SV Budberg hat auch im letzten Spiel des Jahres ihre Negativserie nicht unterbrechen können. Bei der 0:3 (0:1)-Pleite gegen den SV Heißen blieb der Fußball-Niederrheinligist zum 14. Mal in Folge ohne Sieg und steckt weiter tief im Abstiegskampf.

„Es war frustrierend und kaum zu glauben, dass wir dieses Spiel verloren haben“, sagte Trainer Sascha Lubinski. Der Gastgeber ließ schon vor dem Wechsel eine Reihe hochkarätiger Möglichkeiten ungenutzt und geriet selbst nach einer Standardsituation in Rückstand (26.). Nach dem Wechsel setzte sich der Chancen-Wucher fort. Unter anderem verschoss Alice Hellfeier einen Elfmeter. Die weiteren Gegentore fielen in der 79. und 90. Minute. „Pleiten, Pech und Pannen, so lässt sich dieses Spiel zusammenfassen“, sagte Lubinski.