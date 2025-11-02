03 bravourös, Amern gewinnt Topspiel, erste Punkte für den TVD

Der DV Solingen lässt weiter auf seinen Lokalrivalen 1. Spvg Solingen-Wald 03 abreißen. Im Top-Duell mit den VSF Amern vergab das Team von Engin Kizilarslan spät sogar auch noch einen Strafstoß. Auch der FC Kosova ging leer aus. Gegen Aufsteiger 1. FC Wülfrath mussten die Düsseldorfer schon früh einem Rückstand hinterherlaufen. Der FC Remscheid kommt auch gegen den TSV Solingen nicht in Tritt. Dagegen könnte sich die Stimmung beim TVD Velbert nach den ersten Punkten und dem ersten Sieg im dramatischen Duell mit dem VfB Hilden II aufhellen.

In der Anfangsphase hatte es den Gästen von Ditib Vatanspor nicht unbedingt an den Torgelegenheiten gemangelt, doch Amern schlug in Person Luca Dorsch eiskalt zu (27.). An der Führung konnten die Klingenstädter im weiteren Verlauf nichts ändern, selbst als kurz vor Schluss zunächst Kouki Ozawa für die Gastgeber vorzeitig duschen musste und Ali-Can Ilbay in der Folge die golden Möglichkeit vom Elfmeterpunkt liegenließ (90.). Im Tableau rutscht DV entsprechend auch weiter nach unten, Amern steht wiederum auf Platz zwei.

VSF Amern – DV Solingen 1:0

VSF Amern: Ilyas El Edghiri, Nick-Tijan Kleine, Shogo Taniguchi, Maximilian Gotzen, Selman Sevinc, Hajime Yokota, Kouki Ozawa, Johannes Hamacher, Malte Knop (59. Lamin Fuchs), Luca Dorsch (87. Adam El Edghiri), Toya Okada (93. Louis Uhling) - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann

DV Solingen: Danylo Zenikov, Kentaro Fukuta, Samir Azirar, Ilias El Joudi (72. Gabriel Binga Pemba), Tuncay Muhammet Altuntas, Kosei Fujita, Mohamed Aaross (36. Mehmet Zeki Tunc), Ali-Can Ilbay, Tarkan Türkmen, Bilal El Ouamari (66. Riyan Khan), Eray Yigiter - Trainer: Engin Kizilarslan

Schiedsrichter: Johannes Alberts (Essen) - Zuschauer: 160

Tore: 1:0 Luca Dorsch (27.)

Rot: Kouki Ozawa (90./VSF Amern/)

Besondere Vorkommnisse: Ali-Can Ilbay (DV Solingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (90.).

Ein doppelt erfolgreicher Tag für Branimig Galic, der mit seinen beiden Treffern (2., 20) nicht nur Nettetal wieder in die Erfolgsspur brachte, sondern sich auch gleichzeitig wieder an die Spitze des Torjägerrankings setzte. Der SC Union überfiel die Gäste früh, fürhte mit Galic' zweitem Treffer schon mit 3:0 und gab den Vorsprung in der Folge nicht mehr aus der Hand. SC Union Nettetal – TuRU Düsseldorf 3:0

SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Wilhelm Wolters (75. Archil Ismail), Florian Heise, Luka Drca, Pascal Schellhammer, Leon Chuontu Tumbarinu, Mats Platen (79. Maurits Kerkman), Chisato Suda, Nico Zitzen, Tomi Alexandrov (67. Noel Gergorec), Branimir Galic (89. Omar Boudoudou) - Trainer: Kemal Kuc

TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Lukas Reitz, Daniel Rey-Alonso, Nico Wehner, Liridon Salihu, Mykyta Kildiiarov, Frederik Brünen (89. Baron Osaruwense Asemota), Macaulay Onyedikachi Nwulu, Sahin Ayas, Selcuk Yavuz (80. Gian Luca Iseni), Melva Luzalunga - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero

Schiedsrichter: Christoph Persch (Oberhausen) - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Branimir Galic (2.), 2:0 Pascal Schellhammer (11.), 3:0 Branimir Galic (20.)

Nach eigentlich beherztem Auftakt musste der FCR einmal mehr einen Rückschlag wegstecken. Nach Vorarbeit von Jan Niklas Tkacik traf Justin Niedworok per Flugkopfball zur Führung für den TSV Aufderhöhe. Doch obwohl die Hausherren in der Folge bemüht um den Ausgleich agierten, setzte es nach gut einer Stunde die nächste kalte Dusche. Zunächst musste Vittoria di Mari per Ampelkarte das Feld verlassen (59.), wenig später nutzte Marcel Gerasch das Gewusel im Strafraum zum 2:0 (61.). Christian Krone machte für den Aufsteiger schließlich alles klar (79.). Remscheid verliert somit ein Stück weit den Anschluss nach oben, Solingen springt aus der unmittelbaren Gefahrenzone. FC Remscheid – TSV Solingen 0:3

FC Remscheid: Maurice Horn, Finn Belzer (72. Demirel Emiratli), Niklas Burghard, Daniel Saibert, Antonio Zupo, Ramzi Ben Hamada (74. Siyamend Alo), Koya Shirahata, Vittorio Di Mari, Furkan Tasdemir, Andrii Pedchenko, Stanislao Apicella - Trainer: Björn Joppe

TSV Solingen: Tobias Bergen, Nektarios Romas, Marcel Gerasch, Luis Reck, Niklas Paul Beckmann, Christian Krone (84. Jannik Weber), Alexander Klatt, Tim Schwarz (73. Cedric Kareem Ben Zid), Jan Niklas Tkacik (81. Gabriel Kelava), Jasper Teske (68. Severin Krayer), Justin Gregor Niedworok (63. Tom Gray) - Trainer: Nils Esslinger

Schiedsrichter: Marius Kasten - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Justin Gregor Niedworok (19.), 0:2 Marcel Gerasch (61.), 0:3 Christian Krone (79.)

Gelb-Rot: Vittorio Di Mari (59./FC Remscheid/)

Es sah lange nach einem souveränen Dreier für Süchteln aus, doch in der Nachspielzeit schwächelten die Hausherren noch einmal. Francesco Leonardo Di Donato (90.+1) und Luca Gonzalez Dantas (90.+3) brachten Born noch einmal auf zwei Tore heran. Für ein Comeback konnte das Spiel aber nicht weiter gebogen werden. Süchteln hält sich damit im erweiterten Feld der Aufstiegskandidaten ASV Einigkeit Süchteln – SSV Bergisch Born 4:2

ASV Einigkeit Süchteln: Elias Wilms, Maurice Bock, Toni Weis, Philipp Kremer (64. Lennard Brüster), Luca Mikail Kovacevic, Lennart Mehler, Paul Fröhling, Felipe Burkhardt, Janpeter Zaum (74. Batuhan Arslanoglu), Leo Heinrich Rennett (82. Justus Küpper), Leonit Popova (85. Justin Coenen) - Trainer: Volker Hansen

SSV Bergisch Born: Nicolas Edelmann, Marius Müller, Jan Luca Vom Stein, Furkan Kücüktireli, Tarik Makkaoui (77. Gloire Sunda), Julian Bernhard, Levin Ilias Ceylan (67. Francesco Leonardo Di Donato), Marvin Brüggehoff (72. Ruben Schmitz-Heinen), Marvin Pak, Germano Bonanno, Lutonda Ntiti - Trainer: Tim Janowski

Schiedsrichter: Christina Junkers (Kaarst) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Paul Fröhling (24.), 2:0 Lennart Mehler (45.+1), 3:0 Janpeter Zaum (53.), 4:0 Batuhan Arslanoglu (87.), 4:1 Francesco Leonardo Di Donato (90.+1), 4:2 Luca Gonzalez Dantas (90.+3)

Nach dem Doppelschlag von Maik Bleckmann (15.) und Ebrahim Omayrat (19.) geriet der 1. FCW schon früh auf die Siegerstraße. In der Folge musste der Aufsteiger noch die Führung über die Zeit bringen - was auch gelang. Zwar kamen die Düsseldorfer zwischenzeitlich noch einmal heran, doch Gian-Luca Bühring stellt im zweiten Durchgang wieder den alten Vorsprung her (54.). Kosova verpasst damit den Sprung auf Platz zwei und muss den Tabellenführer ein Stück weit ziehen lassen. FC Kosova Düsseldorf – 1. FC Wülfrath 1:3

FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Blerton Muharremi, Leon Azemi (72. Astrit Hyseni), Amar Kashtanjevac (46. Eureljo Gjoni), Astrit Hyseni, Beslind Fazlija, Agan Ljeza, Egzon-Baijram Zendeli, Qlirim Koshtanjeva (81. Kaito Kajitani), Fatlum Ahmeti (72. Adem Saidi), Roman William Callan - Trainer: Alfonso del Cueto

1. FC Wülfrath: Marvin Oberhoff, Maik Bleckmann, Arman Corovic, Alex Fagasinski (46. Giuseppe Raudino), Ebrahim Omayrat, Robin Köhler, Florian Schikowski (89. Stefan Okkert), Youssef El Boudihi, Gian-Luca Bühring (67. Jacob Sami Jawad), Athanasios Xiros (83. Nico Köhler) - Trainer: Joscha Weber

Schiedsrichter: Jan Niklas Schluse (Bocholt) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Maik Bleckmann (15.), 0:2 Ebrahim Omayrat (19.), 1:2 Leon Azemi (38.), 1:3 Gian-Luca Bühring (54.)

Viel dramatischer hätten die ersten Punkte für den TVD gar nicht ausfallen können. Das Schlusslicht geriet zwischenzeitlich sogar mit zwei Toren in Rückstand, drehte in der Schlussphase aber noch einmal auf. Yamato Aoki (85.) und Yisoo Kwon (89.) drehten die Partie zugunsten der Hausherren und sorgen somit für ein lang ersehntes Erfogslerlebnis. TVD Velbert – VfB 03 Hilden II 4:3

TVD Velbert: Fabian Müske, Soma Ando, Cedric Giesen, Ouassim El Harrouyi, Jürgen Simon Sai, Joel Siragusano, Jassim Tighadouini, Chahir Abu Khorma, Takumi Ichikawa, Yamato Aoki, Nathanael-Victor Ndoyi - Trainer: Ilic Kandov - Trainer: Cihan Yildirim

VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Koray Temiz, Azad Sari, Ercan Akhan, Armend Likaj (90. Marijan Prskalo), Abdelilah Zarok, Ali-Imran Coban (53. Tymoteusz Konrad Szymanski), Amine Feldaoui (63. Josip Bilac), Nabil Abdoun (70. Tolga Ceylan), Marvin Michell Theis (88. Kadir Vatanel), Yusuke Okuda - Trainer: Koray Sakacali

Schiedsrichter: Jannik Albrecht (Nettetal) - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Chahir Abu Khorma (8.), 1:1 Marvin Michell Theis (13.), 1:2 Abdelilah Zarok (44.), 1:3 Abdelilah Zarok (51.), 2:3 Yamato Aoki (58.), 3:3 Yamato Aoki (85.), 4:3 Yisoo Kwon (89.)

Der doppelte Oliver Wargalla (35., 57.) sorgte zunächst für Ernüchterung in den Reihen des Tabellenführers. Doch einmal mehr zeigte der Aufsteiger eine eindrucksvolle Charakterstärke, auch nach Rückschlägen. So brachte Nikolaos Skondras die Klingenstädter wieder auf Augenhöhe (77.). Kurz vor Schluss legte Babacar M'bengue sogar noch nach (90.). Besonders mit dem Spielverlauf sind es nicht nur normale drei Punkte für Solingen, das sich weiter oben absetzte. Die Tabelenführung wird der Varveri-Elf nur schwer bis zum Winter zu nehmen sein. DJK Gnadental – 1. Spvg. Solingen Wald 03 2:3

DJK Gnadental: Nico Bayer, Leon Borkowski, Stephan Wanneck, Marc Pfeil, Tolga Erginer, Necirwan Khalil Mohammad, Milos Jesic (66. Nico Kaufmann), Luca Save Spasovski (81. Malte Hauenstein), Oliver Wargalla, Marco Lüttgen (74. Milos Jesic), Ibrahima Traoré (90. Tarik Mavili) - Trainer: Sebastian Michalsky

1. Spvg. Solingen Wald 03: Eric Klaas, Leander Goralski, Edin Šehić, Dylan Oberlies, Babacar M'Bengue, Niklas Noah Albrecht, Marco Donato Cirillo, Erkan Ari (57. Klaus Duplex Songue), Fabio Di Gaetano, Nikolaos Skondras, Enes Topal - Trainer: Daniele Varveri

Schiedsrichter: Ertugrul Usta - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Nikolaos Skondras (15.), 1:1 Oliver Wargalla (35.), 2:1 Oliver Wargalla (57.), 2:2 Nikolaos Skondras (77.), 2:3 Babacar M'Bengue (90.)

Gelb-Rot: Necirwan Khalil Mohammad (80./DJK Gnadental/)

Wie die Stadtrivalen vom TVD feierte auch der SC einen späten Siegtreffer. Naoufal El Hamdani (90.) zeigte sich dafür verantwortlich und sorgte damit gleichzeitig für die zweite Niederlag in Folge für Mennratt. Victoria Mennrath – SC Velbert 2:3

Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Sefa Caprak, Noah Kubawitz (75. Jacob Küppers), Wadim Kuliew (80. Vasiko Gogolidze), Erjon Duriqi (75. Alex Alexandrov), Oliver Krüppel (67. Moussa Coulibaly), Paul Szymanski (80. Nasser El Aboussi), Paul Trützschler, Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel

SC Velbert: Joel Lanz, Robin Strohmenger, Niklas Strauch, Makuntima Ntuku, Marc Aaron Kleiner, Tobias Doil, Laurens Bock, Moritz Overfeld (65. Naoufal El Hamdani), Mariano-Valerio Manno, Jovan Gudalovic, Prosper Malua-Kikangila (80. Linus Kaminski) - Trainer: Christian Britscho

Schiedsrichter: Sebastian Brömmel - Zuschauer: 74

Tore: 1:0 Johannes Minkiti (10.), 1:1 Niklas Strauch (41.), 1:2 Tobias Doil (44.), 2:2 Wadim Kuliew (58.), 2:3 Naoufal El Hamdani (90.)

Von der anfänglichen Führung durch Elias Dian (9.). blieb schlussendlich nichts mehr übrig. Alexander Fuchs (24.) und Kazuki Hayashi (41.) drehten das Spiel für den SCK noch innerhalb der ersten Hälfte und lassen Kapellen weiter nach oben schauen. SG Unterrath – SC Kapellen-Erft 1:2

SG Unterrath: Yuzuki Fujimoto, Ionas-Apostolos Frantzozas, Alexander Straeten, Dustin Hörz, Nicola Sandor Karl Paradi, Christian Bus, Ibrahim Jaha (18. Nicholas Farin Horn), Ahmad Ali (72. Marek-Steven Cisowski), Elias Dian, Bünyamin Dogan, Antonio Munoz-Bonilla (33. Aleksandr Rybakov) - Trainer: Deniz Aktag - Co-Trainer: Ismail Hajjam - Co-Trainer: Tarek Idris

SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Yannik Ebert (75. Maik Ferber), Thomas Lavia (65. Janis Waffenschmidt), Marco Arno Heiermann, Bryan Schomann (46. Efe Özen), Luis Giesen (65. Luca Tim Jerz), Alexander Fuchs, Hiroya Suguro, Kazuki Hayashi (65. Justin Schiffer), Nils Mäker, Leo Stegner - Trainer: Lennart Ingmann

Schiedsrichter: Sebastian Jan Guretzki (Solingen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Elias Dian (9.), 1:1 Alexander Fuchs (24.), 1:2 Kazuki Hayashi (41.)

Gelb-Rot: Marco Arno Heiermann (90./SC Kapellen-Erft/)

____

Das sind die nächsten Spieltage

13. Spieltag

Sa., 08.11.25 18:00 Uhr SC Kapellen-Erft - Victoria Mennrath

So., 09.11.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FC Kosova Düsseldorf

So., 09.11.25 14:15 Uhr FC Remscheid - SC Union Nettetal

So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - ASV Einigkeit Süchteln

So., 09.11.25 15:00 Uhr SC Velbert - DJK Gnadental

So., 09.11.25 15:30 Uhr TSV Solingen - SSV Bergisch Born

So., 09.11.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VSF Amern

So., 09.11.25 15:30 Uhr DV Solingen - SG Unterrath

So., 09.11.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TVD Velbert



14. Spieltag

Fr., 14.11.25 20:00 Uhr SC Union Nettetal - TSV Solingen

Fr., 14.11.25 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - VfB 03 Hilden II

So., 16.11.25 15:00 Uhr VSF Amern - FC Remscheid

So., 16.11.25 15:00 Uhr TVD Velbert - SC Velbert

So., 16.11.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - 1. FC Wülfrath

So., 16.11.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - 1. Spvg. Solingen Wald 03

So., 16.11.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - SC Kapellen-Erft

So., 16.11.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - DV Solingen

So., 16.11.25 15:30 Uhr SG Unterrath - TuRU Düsseldorf