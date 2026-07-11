0:3 bei Hertha BSC II: FSV Optik Rathenow zeigt gute Ansätze

Das unglückliche Eigentor zum Auftakt

Es war ein emotionaler Tag auf dem Rasen, an dem die Mannschaft von Anfang an alles in die Waagschale warf. Vor 50 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine intensiv geführte Partie, in der die Emotionen auf dem Platz deutlich zu spüren waren. In der 18. Minute folgte jedoch ein herber Rückschlag für das Team: Ein unglückliches Eigentor führte zum 1:0 für den Gastgeber. Trotz dieses frühen Rückschlags steckte die Mannschaft niemals auf und kämpfte leidenschaftlich weiter.

Die spielerische Klasse des Gegners

Die Herausforderung in diesem Testspiel war von der ersten Minute an enorm groß und verlangte allen Akteuren alles ab. Die U23 von Hertha BSC präsentierte sich wie spielstark und dominierte phasenweise das Geschehen auf dem Platz. Doch für die eigenen Verhältnisse machte die Rathenower Mannschaft ihre Sache gut. Die Spieler zeigten großen Mut, hielten emotional voll dagegen und bewiesen trotz der schwierigen Umstände einen echten, unbändigen Teamgeist.

Die weiteren Tore in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Spielhälfte investierte der starke Gegner weiterhin viel und erhöhte den Druck spürbar. In der 52. Minute fiel das Tor zum 2:0, was die Aufgabe für das Team noch schwerer machte. Doch der Kampfgeist blieb intakt. In der 78. Minute folgte schließlich der Treffer zum 3:0-Endstand, der die Niederlage im Testspiel besiegelte und den Schlusspunkt hinter diese Partie setzte.

Das Ergebnis ist völlig zweitrangig

Auch wenn eine 0:3-Niederlage auf den ersten Blick deutlich wirkt, ist das Ergebnis für den FSV Optik Rathenow an diesem Tag komplett zweitrangig. Was wirklich zählt, sind die gezeigten Leistungen und die wertvollen Erkenntnisse für die anstehende Vorbereitung. Die Ansätze waren über weite Strecken ordentlich, und darauf lässt sich definitiv aufbauen.

Alle Spieler kommen zum Einsatz

Ein besonders wichtiger Aspekt dieses Testspiels gegen Hertha BSC II war, dass alle Spieler zum Einsatz kamen. Jeder einzelne Akteur erhielt die wertvolle Chance, sich auf dem Rasen zu präsentieren und wichtige Spielpraxis zu sammeln. Dieses Engagement zeigt den Charakter und den Zusammenhalt, der in der gesamten Mannschaft herrscht.

Eine Woche voller harter Arbeit

Nach diesem emotionalen Testspiel ruht sich niemand aus, denn die Vorbereitung geht sofort weiter. Jetzt folgt eine Woche intensives Konditions-Training. Unter der Leitung von Ingo Kahlisch werden die Spieler in den kommenden Tagen alles aus sich herausholen müssen. Diese harte Arbeit ist der Schlüssel, um die nötige Fitness und Ausdauer für die kommenden Herausforderungen aufzubauen.

Ein Duell am Mittwochabend

Das nächste sportliche Highlight lässt nicht lange auf sich warten und verspricht wieder jede Menge Emotionen für alle Beteiligten. Gespielt wird am kommenden Mittwoch, den 15.07.2026. Für den FSV Optik Rathenow ist es die perfekte Gelegenheit, vor den eigenen Fans eine Reaktion zu zeigen. Der kommende Gegner ist um 18.30 Uhr der Brandenburger SC Süd 05 aus der Brandenburgliga.