0:3 aufgeholt: SC Maisach mit viel Aufwand und starker Moral

Wie am vergangenen Wochenende in Diessen hat der SC Maisach die Krimifreunde unter seinen Fans auch im Heimspiel gegen den TSV Altenstadt bestens bedient. Erneut drehte die Truppe von Trainer Thomas Stehle eine verloren geglaubte Partie in der Nachspielzeit und kam zu einem 5:4 (0:2)-Sieg. Das an sich schon viel bejubelte 4:4 hatte Moritz Kaltner erzielt, aber dann traf auch noch Altenstadts Hannes Haberstock ins eigene Netz. Zuvor hatten zweimal Max Rieber und Tobias Deufel zwischenzeitlich sogar einen 0:3-Rückstand aufgeholt.