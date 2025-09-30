0:3 aufgeholt – aber nicht mehr eingeholt

Der SV Holthausen Biene hat auch am achten Spieltag der Oberliga Niedersachsen keinen Sieg verbuchen können. Gegen den Heeslinger SC unterlag der Aufsteiger mit 2:3, zeigte jedoch in der Schlussphase Moral.

Die Gäste aus dem Landkreis Rotenburg gingen früh in Führung. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld setzte sich Edison Mazreku in der 15. Minute durch und traf zum 0:1. In der Folge entwickelte sich ein weitgehend ausgeglichenes Spiel, in dem beide Seiten zu Chancen kamen, aber zunächst ohne weiteren Torerfolg blieben.

In der zweiten Halbzeit wechselte Biene früh und brachte unter anderem Rene Hillebrand (46.) und später Justin Schallock (62.) für mehr Stabilität im Mittelfeld. Doch es waren erneut die Gäste, die trafen: Erik Köhler erhöhte in der 75. Minute nach einem Konter auf 0:2, nur elf Minuten später stellte Darvin Stüve auf 0:3 (86.).

Die Partie schien entschieden, doch Holthausen Biene kam noch einmal zurück. Der eingewechselte Bennet Thelen verkürzte in der 88. Minute nach einem Angriff über die rechte Seite auf 1:3. In der Nachspielzeit traf dann auch Neuzugang Junior Razack Koné bei seinem ersten Einsatz für den SV Holthausen Biene (90.+3) und stellte den 2:3-Endstand her.