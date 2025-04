02er zurück auf den Verbandsliga-Thron?

Wiesbaden . Das unglückliche 1:2 des Verbandsligisten FV Biebrich 02 bei Aufstiegsmitkonkurrent FC TuBa Pohlheim hat einige Tage nachgewirkt. Gelb-Rot gegen David Meurer, Elfmeter-Gegentor zum 1:2, die Niederlage an sich und damit auch der schlechtere direkte Vergleich, der bei Punktgleichheit im Endklassement zuerst herangezogen wird, Chefcoach Nazir Saridogan spricht von einer Mehrfachbestrafung. Doch inzwischen ist der Schalter umgelegt, wo doch die 02er fußballerisch und von der Einstellung eine 1a-Leistung geboten hatten. Und sich auch im Heimspiel gegen den TuS Dietkirchen (Mi., 20 Uhr) „wieder zerreißen werden“, sagt Saridogan. Nicht nur, weil mit einem Dreier die Rückkehr an die Spitze winkt. Sondern um im Rennen um Titel und Platz zwei (berechtigt zur Teilnahme an Aufstiegsspielen) ihre Chance zu wahren. Mit David Meurer (Sperre für ein Spiel), Derrick Amoako (Urlaub) und David Schug (noch nicht wieder 100-prozentig fit) werden drei erfahrene Säulen fehlen. Hinter dem Einsatz der Offensivspieler Yoshiki Watai und Elias Walter stehe zudem ein Fragezeichen, erläutert der 02-Coach.