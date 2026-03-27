0:23 von Pflugfelden, Germania und München stolpern

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TSV Münchingen geht als Tabellenzweiter mit 49 Punkten in dieses Heimspiel und steht damit weiter in Lauerstellung hinter Spitzenreiter Germania Bietigheim. Die Mannschaft profitierte am vergangenen Spieltag nicht nur vom eigenen spielfreien Wochenende, sondern auch davon, dass der direkte Konkurrent SV Salamander Kornwestheim zu Hause gegen Germania mit 2:3 unterlag. Kornwestheim zeigte dabei Moral, kam nach dem 0:3 durch Nico Schürmann und den Handelfmeter von Marco Reichert noch einmal heran, blieb am Ende aber ohne Ertrag und steht nun bei 37 Punkten auf Rang sieben. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Kornwestheim. Beim 5:0 trafen Danny Schima, Tom Schneider, Lionel Schmidt doppelt und Sandro Freitas. Genau deshalb steckt in diesem Rückspiel auch ein Moment der Revanche. Münchingen weiß, dass im Aufstiegsrennen keine Nachlässigkeit erlaubt ist, und Kornwestheim braucht nach der bitteren Niederlage gegen den Tabellenführer eine Antwort.

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SV Germania Bietigheim führt die Liga nach dem 3:2 in Kornwestheim und dem 3:1 im Nachholspiel bei TASV Hessigheim mit 55 Punkten an. Vor allem Jan Sonntag mit zwei Treffern in Hessigheim sowie Livio Falco präsentierten sich zuletzt in starker Form. Die Mannschaft wirkt in entscheidenden Phasen abgeklärt und hat sich an der Spitze ein kleines Polster erarbeitet. TSV Schwieberdingen musste dagegen nach einem wilden Abend eine spektakuläre 4:7-Niederlage gegen Spvgg Besigheim hinnehmen und bleibt mit 30 Punkten auf Rang zwölf. Das Hinspiel gewann Germania in Schwieberdingen mit 2:0, beide Treffer erzielte Jan Sonntag in der Schlussphase, der zweite sogar per Foulelfmeter. Auch diesmal ist die Favoritenrolle eindeutig verteilt. Doch Schwieberdingen hat in seinem letzten Spiel trotz der Niederlage Offensivkraft gezeigt und dürfte sich nicht kampflos ergeben. ---

Spvgg Besigheim reist mit breiter Brust an. Das 7:4 in Schwieberdingen war ein Offensivfeuerwerk, getragen von Georgios Katsanidis, Vasilios Tsouloulis, Pascal Wolter, Ermal Gashi und Ilias Koulaxidis. Mit 42 Punkten hat sich Besigheim auf Rang vier festgesetzt und darf weiter nach oben schauen. AKV B.G. Ludwigsburg verlor zuletzt zu Hause 0:3 gegen TV Aldingen und bleibt mit 20 Punkten tief im unteren Bereich. Das Hinspiel gewann Besigheim in Ludwigsburg mit 4:1. Ermal Gashi, Pascal Wolter doppelt und Gianluca Gioia trafen damals für Besigheim. Für den AKV ist die Aufgabe also nicht nur tabellarisch schwer, sondern auch durch die Erinnerung an das erste Duell belastet. Besigheim dagegen hat die Chance, seine starke Form zu bestätigen. ---

TASV Hessigheim musste unter der Woche beim 1:3 gegen SV Germania Bietigheim die nächste Niederlage hinnehmen, hatte zuvor aber mit dem 2:1 bei FV Löchgau II Selbstvertrauen gesammelt. Mit 33 Punkten steht Hessigheim auf Rang acht. FC Marbach verlor am vergangenen Spieltag 1:2 gegen TSV Heimsheim und bleibt ebenfalls bei 33 Punkten. Der Treffer von Sebastian Feilner reichte am Ende nicht mehr, um das Spiel noch einmal zu drehen. Das Hinspiel gewann Marbach mit 2:0. Burak Yalman und Christian Benz trafen damals in der Schlussphase. Entsprechend eng und aufgeladen dürfte dieses Duell werden, denn beide Mannschaften liegen punktgleich im gesicherten Mittelfeld, aber ein weiterer Schritt nach oben ist weiterhin möglich. ---

TSV Heimsheim präsentierte sich zuletzt erneut reif und effizient. Beim 2:1 in Marbach trafen Mike Martin und Lino Widmaier schon vor der Pause und schoben Heimsheim auf 44 Punkte. Der Aufsteiger hält damit bemerkenswert stabil Rang drei. SV Pattonville gewann zuvor zwar 2:0 gegen TSV Merklingen, steht aber mit 30 Punkten nur auf Rang 14 und bleibt in einer heiklen Lage. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Heimsheim. Beim 3:0 in Pattonville trafen Mike Martin, Max Hermann und Lucca Grau, dazu scheiterte Daniel Gelt für Pattonville noch mit einem Foulelfmeter an Torwart Mehmet Gündüz. Heimsheim geht deshalb als klarer Favorit in dieses Heimspiel, Pattonville braucht aber dringend weitere Punkte, um nicht wieder tiefer hineingezogen zu werden. ---

TSV Merklingen verlor zuletzt 0:2 in Pattonville und bleibt mit 31 Punkten im gedrängten Mittelfeld. Die Mannschaft braucht nach diesem Rückschlag eine Reaktion. NK Croatia Bietigheim unterlag zu Hause 1:4 gegen TSV Phönix Lomersheim und steckt mit 20 Punkten weiter tief unten fest. Die frühe Führung durch ein Eigentor von Lars Greinert verpuffte schnell, danach übernahm Phönix klar das Kommando. Das Hinspiel gewann NK Croatia Bietigheim mit 1:0, Marin Dujmic traf bereits in der 6. Minute. Für Merklingen ist dieses Rückspiel also auch eine Frage der Wiedergutmachung. Für Croatia wiederum ist es eines der Spiele, in denen jeder Punkt sofort neue Hoffnung wecken könnte. ---

TSV Phönix Lomersheim reist mit viel Selbstvertrauen an. Das 4:1 bei NK Croatia Bietigheim war ein klarer Erfolg, besonders Tim Dettinger mit drei Treffern drückte der Partie seinen Stempel auf. Mit 31 Punkten hat sich Phönix im Mittelfeld stabilisiert. TV Pflugfelden erlebte derweil beim 1:25 gegen FSV 08 Bietigheim-Bissingen II den nächsten bitteren Tiefpunkt einer ohnehin extrem schweren Saison und bleibt mit drei Punkten abgeschlagen Letzter. Das Hinspiel gewann Phönix bereits 2:1 in Pflugfelden. Tim Dettinger und Oliver Lochmüller trafen damals, auf Pflugfeldener Seite war Precious Onuoha erfolgreich. Hinzu kamen eine Gelb-Rote und eine Rote Karte gegen Pflugfelden. Alles spricht nun für die Gäste, die auf eine Fortsetzung ihres Aufwärtstrends hoffen, während Pflugfelden vor allem um Fassung und Widerstand ringt. ---