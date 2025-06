0:22-Niederlage, Geldstrafe, Aufstiege: Fußballclub Emmering feiert 100. Geburtstag

Emmering – Im März 1925 gründeten zehn fußballbegeisterte Emmeringer den FC: Josef und Xaver Gradl, Georg und Kaspar Jaufmann, Josef Mauermeier, Georg Mayerhofer, Johann Rott, Franz Thurner sowie Josef und Ludwig Weigl. Bereits zwei Jahre später spielte der Verein in der C-Klasse. Noch mussten die jungen Kicker Lehrgeld zahlen, wie die bis heute unübertroffene 0:22-Niederlage gegen Nordstern München zeigte.

Nachdem sich der damalige Platz als spieluntauglich erwiesen hatte, wurde mit viel Eigenleistung im „Hölzl“ eine neue Heimat gebaut. Leider hatten die Verantwortlichen übersehen, dass der Grund der Gemeinde gehörte – was eine saftige Geldstrafe zur Folge hatte. Dafür ließ der erste sportliche Erfolg nicht auf sich warten: Dem ersten Aufstieg in die B-Klasse sollten im Laufe der Jahrzehnte viele weitere folgen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte 1946 die Neugründung. Als der FCE 1948 den Punktspielbetrieb aufnahm, gehörte das Team der A-Klasse an. 1956 wurde dort überraschend die Meisterschaft errungen, was mit der Teilnahme an der Qualifikationsrunde zur 2. Amateurliga belohnt wurde. Und dann der Coup: der Aufstieg als bester aller teilnehmenden A-Klassenmeister.

Dass der FCE der damals als Eliteliga geltenden Spielklasse angehörte, kam damals vielen wie ein Traum vor. Zu diesem Zeitpunkt konnte niemand ahnen, dass man in den nächsten Jahrzehnten eine feste Größe im süd- und oberbayerischen Fußballgeschehen bleiben würde. Untrennbar mit dem sportlichen Höhenflug war Toni Ertl verbunden, Trainer und Vereinspräsident in einer Person. Aber auch Beps Loder, der FCE-Rekordspieler mit fast 900 Einsätzen, und Günther Alfertshofer, der es bis in die bayerische Auswahl brachte, gehören dazu.