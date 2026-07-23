0:21 - Bezirksligist verliert beim Bundesliga-Highlight klar

Die Dimensionen waren von Beginn an außergewöhnlich. Hier ein Aufsteiger in die Bezirksliga Franken, dort ein Bundesligist, der sich in seiner Vorbereitung sonst mit ganz anderen Gegnern misst. Hoffenheim hatte bereits gegen den Regionalligisten SGV Heilbronn-Freiberg getestet, weitere Vergleiche mit den Zweitligisten Greuther Fürth, Holstein Kiel und Karlsruher SC stehen auf dem Plan. MassenbachHausen war in dieser Reihe der bewusst andere Termin: ein Fußballfest für den Gastgeber, sportlich aber eine Aufgabe weit außerhalb des eigenen Maßstabs.

Zur Pause führte die TSG bereits 6:0, nach dem Seitenwechsel wurde der Abstand noch größer. Der schönste Treffer des Tages gelang Tim Lemperle, der in der 67. Minute mit einem sehenswerten Seitfallzieher zum 15:0 traf. Für die SGM ging es in diesem Spiel nicht darum, ein Ergebnis offen zu halten. Wichtig war, den Abend seriös anzunehmen, die Belastung mitzunehmen und sich von der Wucht des Gegners nicht die Freude am Anlass nehmen zu lassen.

In der eigentlichen Vorbereitung zählt für MassenbachHausen ein anderer Vergleich. Zum Auftakt hatte sich der Bezirksliga-Aufsteiger 1:1 vom Landesliga-Neuling FC Union Heilbronn getrennt. Solche Spiele sind der realistischere Maßstab für das, was in der neuen Saison verlangt wird: defensive Ordnung, Zweikampfhärte, Mut im eigenen Ballbesitz und die Fähigkeit, über 90 Minuten stabil zu bleiben.