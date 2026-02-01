 2026-01-27T15:58:05.997Z

0:20 - Landesliga-Absteiger geht zum Start komplett unter

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 18. Spieltags

– Foto: Joachim Koschler

Bezirksliga Enz-Murr
SV Germania
08 Bissingen II
FC Marbach
TSV Phönix

Ein Auftakt, der alles bot: Der 18. Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr nach der Winterpause brachte ein historisches Schützenfest in Kornwestheim, späte Wendungen und einen Führungswechsel an der Tabellenspitze - der TSV Münchingen übernahm Platz eins, während TV Aldingen und SV Pattonville kräftige Ausrufezeichen setzten.

Heute, 14:30 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
2
2

Ein intensives 2:2 zum Neustart: Für FSV 08 Bietigheim-Bissingen II trafen Nelson Okoye (5.) und Tim Reich (43., Foulelfmeter), für den TSV Phönix Lomersheim glichen Lukas Buck (40., Foulelfmeter) und Kevin Schellin (65.) aus. Beide Seiten suchten bis zum Schluss die Entscheidung, fanden aber nur Aluminium und aufmerksame Torhüter.

Heute, 14:30 Uhr
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
TSV Merklingen
TSV MerklingenMerklingen
4
3
Abpfiff

Im Topspiel rang der TSV Münchingen den TSV Merklingen 4:3 nieder: Jakob Wehl (12., Eigentor), Egzon Krajki (31.) und Behar Hasanaj (39./66.) trafen für die Gastgeber, Kai Dominik Woischiski (22.), Robin Kapp (71.) und Torben Sauer (90.+5) hielten Merklingen bis in die Nachspielzeit im Rennen. Münchingen behauptete dank der besseren Effizienz die Nerven und die neue Tabellenführung.

Heute, 14:30 Uhr
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. LudwigsburgAKV B.G. LB
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
1
7
Abpfiff

Pattonville zerlegte den AKV B.G. Ludwigsburg mit 7:1 und traf fast im Zehnminutentakt: Tobias Uhse (20./42.), Jannik Hoffmann (30./81./90.) und Grigorios Moissiadis (53./82.) sorgten für klare Verhältnisse, Ali Parhizi (44.) betrieb Ergebniskosmetik. Der SVP nutzte jeden Umschaltmoment gnadenlos.

Heute, 14:30 Uhr
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
1
0
Abpfiff

Der TSV Schwieberdingen erzwang mit 1:0 späte drei Punkte: Enes Baran Özbek (90.+8) traf in letzter Sekunde, zuvor hatte NK Croatia Bietigheim nach Gelb-Rot gegen David Andric (52.) in Unterzahl verteidigt. Schwieberdingen wahrt damit Abstand zur Abstiegszone.

Heute, 14:30 Uhr
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
20
0
Abpfiff

Ein denkwürdiges 20:0 für Kornwestheim: Nico Schürmann (4./37./41., Foulelfmeter/53.), Marco Schwalb (11./21.), Tom Schneider (33.), Gian Luca Diego Altobelli (44., Foulelfmeter), Danny Schima (54.), Zdenek Polizoakis (59.), Lionel Schmidt (60./63./67./89./90.), Issa Mira (65.), Stefano Nicolazzo (71./79./83.) und Cedric Schröder (73.) trafen in nahezu jedem Angriffstakt. Der SV Salamander ließ dem Tabellenletzten TV Pflugfelden keine Atempause und schrieb ein seltenes Kapitel Torstatistik.

Heute, 15:00 Uhr
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
FC Marbach
FC MarbachFC Marbach
4
0
Abpfiff

Aldingen startete abgeklärt in den Jahresauftakt und bezwang den FC Marbach 4:0: Dominik Hoffmann (8./11.) legte früh den Grundstein, die weiteren Treffer fielen in der 85. und 88. Minute (Torschützen nicht übermittelt). Marbach fand offensiv kaum Bindung und blieb ohne Anschluss.

Do., 26.02.2026, 19:30 Uhr
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
19:30

Do., 12.03.2026, 19:00 Uhr
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
19:00

