0:20 - Landesliga-Absteiger geht zum Start komplett unter

Ein intensives 2:2 zum Neustart: Für FSV 08 Bietigheim-Bissingen II trafen Nelson Okoye (5.) und Tim Reich (43., Foulelfmeter), für den TSV Phönix Lomersheim glichen Lukas Buck (40., Foulelfmeter) und Kevin Schellin (65.) aus. Beide Seiten suchten bis zum Schluss die Entscheidung, fanden aber nur Aluminium und aufmerksame Torhüter.

Im Topspiel rang der TSV Münchingen den TSV Merklingen 4:3 nieder: Jakob Wehl (12., Eigentor), Egzon Krajki (31.) und Behar Hasanaj (39./66.) trafen für die Gastgeber, Kai Dominik Woischiski (22.), Robin Kapp (71.) und Torben Sauer (90.+5) hielten Merklingen bis in die Nachspielzeit im Rennen. Münchingen behauptete dank der besseren Effizienz die Nerven und die neue Tabellenführung.

Pattonville zerlegte den AKV B.G. Ludwigsburg mit 7:1 und traf fast im Zehnminutentakt: Tobias Uhse (20./42.), Jannik Hoffmann (30./81./90.) und Grigorios Moissiadis (53./82.) sorgten für klare Verhältnisse, Ali Parhizi (44.) betrieb Ergebniskosmetik. Der SVP nutzte jeden Umschaltmoment gnadenlos.



Der TSV Schwieberdingen erzwang mit 1:0 späte drei Punkte: Enes Baran Özbek (90.+8) traf in letzter Sekunde, zuvor hatte NK Croatia Bietigheim nach Gelb-Rot gegen David Andric (52.) in Unterzahl verteidigt. Schwieberdingen wahrt damit Abstand zur Abstiegszone.



Ein denkwürdiges 20:0 für Kornwestheim: Nico Schürmann (4./37./41., Foulelfmeter/53.), Marco Schwalb (11./21.), Tom Schneider (33.), Gian Luca Diego Altobelli (44., Foulelfmeter), Danny Schima (54.), Zdenek Polizoakis (59.), Lionel Schmidt (60./63./67./89./90.), Issa Mira (65.), Stefano Nicolazzo (71./79./83.) und Cedric Schröder (73.) trafen in nahezu jedem Angriffstakt. Der SV Salamander ließ dem Tabellenletzten TV Pflugfelden keine Atempause und schrieb ein seltenes Kapitel Torstatistik.



Aldingen startete abgeklärt in den Jahresauftakt und bezwang den FC Marbach 4:0: Dominik Hoffmann (8./11.) legte früh den Grundstein, die weiteren Treffer fielen in der 85. und 88. Minute (Torschützen nicht übermittelt). Marbach fand offensiv kaum Bindung und blieb ohne Anschluss.

Do., 26.02.2026, 19:30 Uhr SV Germania Bietigheim SV Germania TSV Heimsheim Heimsheim 19:30 PUSH