Goch muss Niederlage hinnehmen – Foto: Marcel Eichholz

0:2 – Viktoria Goch kann also doch noch verlieren Die imposante Serie des Spitzenreiters in der Gruppe 4 der Bezirksliga ist gerissen. Trainer Daniel Beine nennt die Gründe dafür und schildert seine Gefühlslage vor dem letzten Saisonspiel am kommenden Samstag.

Nach 17 Spielen in Serie ohne Niederlage hat Meister Viktoria Goch in der Bezirksliga wieder verloren. Die Mannschaft von Trainer Daniel Beine, die mit nur drei Auswechselspielern angereist war, hatte im Top-Spiel beim Tabellenzweiten VfL Tönisberg unglücklich mit 0:2 (0:1) das Nachsehen. Für Beine war das fehlende Spielglück am Ende ausschlaggebend. „Wir haben eigentlich eine sehr gute Partie gemacht und den Gegner dominiert. Uns hat aber leider die Durchschlagskraft gefehlt. Und der VfL Tönisberg hat auch gut verteidigt. Deshalb mache ich meiner Mannschaft keinen großen Vorwurf“, sagte der Gocher Coach.

Fr., 23.05.2025, 20:00 Uhr VfL Tönisberg Tönisberg Viktoria Goch Vikt. Goch 2 0 Abpfiff Tönisberg mit mehr Effektivität Der Gastgeber, der die drei Punkte dringend im Kampf um den Relegationsplatz für die Landesliga benötigte, hatte dagegen das Spielglück, das der Viktoria an diesem Abend fehlte. Nach einem geblockten Schuss landete der Ball bei Jan Goretzki (40.), der freistehend aus vier Metern zur Tönisberger Führung einköpfte.

Auch in der zweiten Halbzeit versuchte die Viktoria alles, blieb am Ende jedoch glücklos. Der VfL hingegen zeigte sich effektiver und sorgte nach gut einer Stunde für die Entscheidung. Manuel Franken (62.) erhöhte nach einem clever vorgetragenen Angriff ebenfalls per Kopfball auf 2:0. Er besiegelte damit die erste Niederlage des souveränen Meisters, der immer noch 14 Punkte vor Tönisberg liegt, seit Anfang November des vergangenen Jahres. Beine vor letztem Spiel für Goch