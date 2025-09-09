0:2 und Unterzahl: Koske rettet VfL Rheinhausen bei Viktoria Alpen

Der 5. Spieltag der Kreisliga A Moers beginnt am Dienstagabend mit dem Heimspiel von Viktoria Alpen gegen den VfL Rheinhausen. Alpen sah wie der sichere Sieger aus, doch die Gäste schlugen um Marco Koske noch zurück.

Vor 80 Zuschauern lieferten sich der FC Viktoria Alpen und der VfL Rheinhausen ein packendes Duell, das am Ende keinen Sieger fand. Alpen erwischte den besseren Start: Nils Speicher traf kurz vor der Pause per Foulelfmeter (42.), ehe Marian Nederkorn direkt nach Wiederanpfiff auf 2:0 erhöhte (46.). In Überzahl – Niklas Lange hatte bereits in der 39. Minute Gelb-Rot gesehen – wähnte sich Alpen auf Kurs.

Doch Rheinhausen kam eindrucksvoll zurück: Yannic Werner verkürzte nur vier Minuten später (50.), und Marco Koske stellte per Handelfmeter den Ausgleich her (71.). Alpen schien das Spiel erneut für sich zu entscheiden, als Speicher mit seinem zweiten Treffer das 3:2 erzielte (82.). Doch in der Nachspielzeit schlug wieder Koske zu und sicherte den Gästen mit seinem Doppelpack das späte 3:3 (90.+2). Ein Remis, das sich für Alpen wie eine Niederlage anfühlen dürfte – und für Rheinhausen nach großem Kampf wie ein kleiner Sieg.

FC Viktoria Alpen 1911 e.V. – VfL Rheinhausen 3:3

FC Viktoria Alpen 1911 e.V.: Christian Hackmann, Jonas Feuchter, Kai Hense, Christoph Bühren, Jan Luca Rassier (79. Joel Julian Nowak), Niels Kuhlmann, Dejan Pomrehn, Nico Goergen (77. Domenik Algra), Nils Speicher (89. Danil Kaplich), Marian Nederkorn (82. Lennart Linkenbach), Mika Heckers - Trainer: Tobias Schmitz - Trainer: Dominik Konzen

VfL Rheinhausen: Nick Dorna, Yannic Werner, Faruk Yildirim, Marco Koske, Kevin Marcel Kroggel (90. Niklas Tersteegen), Niklas Stoll, Tom Verberne (64. Yunus Pirnal), Kim Weickart, Jannis Müller (77. Leon Skorwider), Niklas Lange, Ufuk Derin (73. Jan Gerlich) - Trainer: Martin Stolz - Trainer: Kevin Hanebeck

Schiedsrichter: Christoph Stutz (Wesel) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Nils Speicher (42. Foulelfmeter), 2:0 Marian Nederkorn (46.), 2:1 Yannic Werner (50.), 2:2 Marco Koske (71. Handelfmeter), 3:2 Nils Speicher (82.), 3:3 Marco Koske (90.+2)

Gelb-Rot: Niklas Lange (39./VfL Rheinhausen/Wdh. Foulspiel)

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr TV Asberg - SV Budberg II

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SV Menzelen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

Sa., 20.09.25 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Schwafheim II

So., 21.09.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - Büdericher SV

So., 21.09.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Sonsbeck II

So., 21.09.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - FC Moers-Meerfeld

So., 21.09.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Millingen

So., 21.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - GSV Moers II

So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SSV Lüttingen



7. Spieltag

So., 28.09.25 13:00 Uhr SV Budberg II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - FC Moers-Meerfeld

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Millingen - Rumelner TV

So., 28.09.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Menzelen

So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Schwafheim

So., 28.09.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - TV Asberg

So., 28.09.25 15:30 Uhr GSV Moers II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 28.09.25 15:30 Uhr Büdericher SV - ESV Hohenbudberg

So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - Concordia Rheinberg

