0:2-Rückstand gedreht: Oyten springt auf Platz zwei

Am Wochenende soll der achte Spieltag der Bezirksliga Lüneburg III regulär ausgetragen werden. Schon am Wochenende stieg das Aufeinandertreffen zwischen dem TV Oyten und Rotenburger SV II, das die Gastgeber trotz eines zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstandes für sich entschieden.
In der ersten Hälfte gelang es der Landesliga-Reserve nämlich offensive Akzente zu setzen. Ajmal Mirzai wandelte einen dieser Vorstöße zum 0:1 um (23.). Wenig später traf Patrick Ripke ins eigene Tor. Der TVO zeigte sich von den zwei Gegentreffern jedoch wenig beeindruckt, verkürzte schon in Minute 34 durch Vafing Jabateh auf 1:2. Nach dem Seitenwechsel zog er die Begegnung zunehmend auf seine Seite. Jabateh gelang der Ausgleich (67.). Der spielende Co-Trainer Marius Winkelmann sorgte zehn Zeigerumdrehungen darauf für die erste Führung der Hausherren. In der Nachspielzeit schraubte Jan-Niklas Schalati per Elfmeter den Vorsprung sogar noch auf 4:2 in die Höhe.
Durch die Aufholjagd rückt der TV Oyten auf den zweiten Platz vor. Ihn trennen von Spitzenreiter Hülsen nur zwei Zähler. In einer Woche folgt das nächste Heimspiel gegen Aufsteiger Riede. Der Rotenburger SV II kassierte dagegen die fünfte Niederlage in Folge. Dabei kassierte er stets vier Gegentreffer. Dass defensive Qualitäten im Kader vorhanden sind, bewiesen die ersten vier Spiele, die allesamt zu Null abgeschlossen wurden. Der nächste Besserungsversuch startet am 05. Oktober gegen die Zweitvertretung aus Verden.