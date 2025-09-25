– Foto: Lennart Blömer

0:2-Rückstand gedreht: Oyten springt auf Platz zwei RSV-Reserve muss erneut vier Gegentore schlucken Verlinkte Inhalte Bezirksliga 3 TV Oyten Rotenburg II

Am Wochenende soll der achte Spieltag der Bezirksliga Lüneburg III regulär ausgetragen werden. Schon am Wochenende stieg das Aufeinandertreffen zwischen dem TV Oyten und Rotenburger SV II, das die Gastgeber trotz eines zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstandes für sich entschieden.

In der ersten Hälfte gelang es der Landesliga-Reserve nämlich offensive Akzente zu setzen. Ajmal Mirzai wandelte einen dieser Vorstöße zum 0:1 um (23.). Wenig später traf Patrick Ripke ins eigene Tor. Der TVO zeigte sich von den zwei Gegentreffern jedoch wenig beeindruckt, verkürzte schon in Minute 34 durch Vafing Jabateh auf 1:2. Nach dem Seitenwechsel zog er die Begegnung zunehmend auf seine Seite. Jabateh gelang der Ausgleich (67.). Der spielende Co-Trainer Marius Winkelmann sorgte zehn Zeigerumdrehungen darauf für die erste Führung der Hausherren. In der Nachspielzeit schraubte Jan-Niklas Schalati per Elfmeter den Vorsprung sogar noch auf 4:2 in die Höhe.