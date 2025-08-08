0:2-Pleite: Hankofen zieht gegen den VfB Eichstätt den Kürzeren

Die SpVgg Hankofen-Hailing hat am 3. Spieltag der Regionalliga Bayern die zweite Auswärtsniederlage kassiert - beim VfB Eichstätt unterlagen die „Dorfbuam“ mit 0:2. In einer insgesamt ausgeglichenen Begegnung zeigte sich Eichstätt im zweiten Durchgang kaltschnäuziger vor dem Tor und nutzte zwei defensive Unachtsamkeiten der Gäste aus. Trainer Tobias Beck musste in Eichstätt auf Co-Spielertrainer Patrick Choroba verzichten, was sich vor allem in der Struktur im Mittelfeld bemerkbar machte.

Im HIRSCH-Sportpark musste die SpVgg Hankofen-Hailing am Freitagabend die zweite Auswärtsniederlage der noch jungen Regionalliga-Saison hinnehmen. Gegen den VfB Eichstätt unterlagen die „Dorfbuam“ vor rund 700 Zuschauern mit 0:2 – eine Partie, in der vor allem die Kaltschnäuzigkeit der Gastgeber den Unterschied machte. Dabei startete das Team von Tobias Beck mutig in die Begegnung. Hankofen zeigte sich in den Anfangsminuten aktiver, doch ein erster Abschluss von Lermer segelte knapp über das Tor.

Eichstätt wirkte zunächst fahrig und leistete sich einige einfache Ballverluste, kam jedoch ab der 20. Minute besser in die Partie. Ferat Nitaj vergab gleich zwei gute Möglichkeiten, scheiterte zunächst an Keeper Maier und setzte kurz darauf einen Abschluss aus 16 Metern knapp daneben. Kurz vor dem Halbzeitpfiff dann der Dämpfer für die Gäste: Nach einem wiederholten Freistoß durch Alexander Beusch köpfte Pascal Schittler zur 1:0-Führung ein (45.). Nach dem Seitenwechsel drängte Hankofen auf den Ausgleich – zunächst mit guten Ansätzen, aber ohne die nötige Durchschlagskraft. In der 62. Minute dann die Vorentscheidung: Erneut stand Schittler im Mittelpunkt, als er im Strafraum gefoult wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte Nitaj souverän zum 2:0. Die Chance auf den Anschluss bot sich Hankofen kurz darauf ebenfalls vom Punkt, doch der Strafstoß wurde vergeben – die letzte große Gelegenheit, um das Spiel nochmals spannend zu machen. In der Schlussphase blieb Eichstätt das aktivere Team, konnte jedoch durch Beusch und Meixner kein weiteres Tor nachlegen.

Tobias Beck (Trainer SpVgg Hankofen): "Natürlich sind wir enttäuscht, dass wir mit leeren Händen aus Eichstätt nach Hause fahren. Meiner Meinung nach waren wir heute nicht um 2 Tore schlechter. Wir hatten mit den zwei verletzungsbedingten Wechsel natürlich Nackenschläge zu verarbeiten und haben uns bei den beiden Gegentoren nicht gut verhalten. Dennoch hatten wir auch gute Möglichkeiten zur Führung, nur leider hat heute die Effektivität vorm Tor gefehlt. Für uns heißt es Mund abputzen und voller Fokus auf Bayreuth:"