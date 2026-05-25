0:2-Niederlage im Rückspiel: Hauzenberg muss zurück in die Landesliga

Der Traum vom Bayernliga-Klassenerhalt ist für den FC Sturm Hauzenberg geplatzt. Im Relegationsrückspiel gegen den TSV 1880 Wasserburg mussten sich die Hausherren am Montag im Staffelbergstadion vor 1243 Zuschauern mit 0:2 geschlagen geben. Nachdem bereits das Hinspiel in Wasserburg mit 0:2 verloren gegangen war, blieb die erhoffte Wende aus. Stattdessen machte der TSV mit einem insgesamt souveränen Auftritt den Aufstieg perfekt, während Hauzenberg den Gang zurück in die Landesliga antreten muss.
Bei strahlendem Sonnenschein und intensiver Atmosphäre starteten die Gastgeber engagiert in die Partie und zeigten von Beginn an, dass sie den Rückstand aus dem ersten Duell schnell verkürzen wollten. Bereits in der 4. Minute bot sich die erste große Gelegenheit, doch Manuel Mader konnte daraus kein Kapital schlagen und setzte seinen Abschluss zu harmlos an. Die Anfangsphase gehörte zunächst dem FC Sturm, doch Wasserburg arbeitete sich zunehmend in die Begegnung und präsentierte sich vor allem im Umschaltspiel gefährlich. In der 35. Minute folgte dann der nächste Rückschlag für die Hausherren: Nach einem Ballverlust im Spielaufbau schalteten die Gäste blitzschnell um, Vinzenz Egger wurde auf die Reise geschickt und blieb im Eins-gegen-Eins mit Obermüller eiskalt, das 0:1. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte erneut Egger die große Chance nachzulegen, sein Abschluss landete jedoch nur am Pfosten.
Nach dem Seitenwechsel versuchte Hauzenberg noch einmal alles und erhöhte den Druck. Die Gastgeber rannten an, fanden jedoch kaum Lücken gegen die kompakt stehende Defensive der Gäste. Für Diskussionen sorgte eine Szene im Strafraum, als Gastinger zu Boden ging und die Hauzenberger vehement einen Elfmeter forderten – die Pfeife des Schiedsrichters blieb jedoch stumm und der Schiedsrichter entschied auf Schwalbe. Die endgültige Entscheidung fiel in der 77. Minute: Leon Simeth setzte mit einem sehenswerten Abschluss ins linke obere Eck den Schlusspunkt unter die Partie und machte damit endgültig alles klar. In der Schlussphase fehlte dem FC Sturm die Kraft und die Durchschlagskraft für eine Wende.
Damit sicherte sich Wasserburg mit zwei überzeugenden Auftritten und einem Gesamtergebnis von 4:0 verdient den Aufstieg in die Bayernliga. Für Hauzenberg endet die Relegation dagegen mit einer bitteren Enttäuschung, nach nur einer Saison heißt der Weg wieder zurück in die Landesliga.