0:2-Niederlage - Aramäer finden in Schwaigern nicht ins Spiel

Die Begegnung begann mit leichten Vorteilen für die Hausherren aus Schwaigern, die von Beginn an Druck machten. Die erste wirklich gefährliche Szene ereignete sich in der zwölften Minute, als Schwaigerns Johannes Ebener, wenn auch aus stark abseitsverdächtiger Position, alleine auf das Tor von Tim Gondek zustürmte, den Ball jedoch knapp am Gehäuse vorbeisetzte. Auf der Gegenseite meldeten sich die Gäste zu Wort: Jermaine Wesley scheiterte in der 22. Minute am Aluminium. Nur eine Minute später musste die Schwaigerner Defensive einen gefährlichen Schuss von Thomas Inan zur Ecke klären.In der verbleibenden ersten Halbzeit demonstrierte der FSV Schwaigern ein extremes Maß an Chancenwucher und ließ mehrere hochkarätige Möglichkeiten ungenutzt. Die Aramäer fanden über weite Strecken keinen echten Zugriff auf das Spielgeschehen und konnten sich glücklich schätzen, mit einem 0:0 in die Kabine gehen zu dürfen.

Auch nach dem Seitenwechsel startete Schwaigern zunächst besser. Doch nach schöner Vorarbeit von Milot Halilaj erspielte sich Jermaine Wesley in der 53. Minute eine gute Gelegenheit, sein Schuss verfehlte das Tor jedoch knapp. Kurz darauf folgte der längst überfällige Führungstreffer für Schwaigern: Der erst kurz zuvor eingewechselte Mika Weinhold traf zum verdienten 1:0. Die Partie wurde nun zunehmend hitziger und intensiver. Im weiteren Verlauf hatten beide Teams Pech, als der Ball jeweils einmal vom Aluminium abprallte. Den Schlusspunkt der Partie setzte schließlich erneut Mika Weinhold, der in der 80. Minute mit seinem Doppelpack den 2:0-Endstand herstellte.