0:2 in Gangkofen: FCVE-Offensive von Koppermüller und Co. ausgebremst

Mit 0:2 mussten sich die Vilstallöwen am Wochenende in Gangkofen geschlagen geben. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit brachte ein Standard nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff die Gastgeber auf die Siegerstraße – Foto: Thomas Martner

Eine unglückliche, völlig unnötige Niederlage in einem Spiel, das keinen Sieger verdient hatte. Gangkofen agierte körperlich robust und wusste, unser Spiel mit harter Zweikampfführung zu unterbinden. Die vielen langen Bälle des Gegners konnten wir konsequent und gut weg verteidigen, weshalb es ein zerfahrenes Spiel ohne Torchancen war." quittierte FCVE-Coach Andreas Kirschner die 0:2 Auswärtspleite am Samstagnachmittag in Gangkofen. Dabei sah es zumindest in der ersten Halbzeit nicht so schlecht aus: Der FCVE konnte sich phasenweise eine spielerische Überlegenheit erarbeiten. In der Offensive blieben die Vilstallöwen aber ohne nennenswerte Torchancen.

Zwei Zeigerumdrehungen nach dem Wiederanpfiff nutzten die Gastgeber die körperliche Überlegenheit bei einem Freistoß aus dem Halbfeld. Michael Koppermüller setzte sich robust durch und traf per Kopf zur 1:0 Führung (47. Min). Die zweite Hälfte war anschließend geprägt von vielen Zweikämpfen und gut verteidigenden Gastgebern. "Umso unglücklicher, dass wir kurz nach der Halbzeitpause dann das Gegentor durch eine Standardsituation bekommen und Gangkofen in der Folge nur noch verteidigen musste". So konnte sich die FCVE-Offensive auch in der zweiten Halbzeit nicht entscheidend durchsetzen. In den Schlussminuten nutzte Gangkofen dann einen Abwehrfehler des FCVE zur 2:0 Vorentscheidung durch Patrick Golobic (78. Min). "Am Ende fanden wir gegen einen diszipliniert verteidigenden Gegner keine Lücke mehr, um das Spiel zu drehen und müssen die völlig unnötige Niederlage hinnehmen."

Auch der FCVE II und III konnten am Wochenende keine Punkte einfahren: Für die zweite Mannschaft setzte es eine bittere 0:1 Niederlage in Mertsee. In einer ausgeglichenen Partie nutzte die SG kurz vor Schluss einen Abspielfehler durch Alex Spinngruber zum 1:0 Sieg (85. Min). Der FCVE III ließ im Meisterschaftsrennen mit einer 2:4 Niederlage gegen Mertsee II wichtige Punkte liegen.