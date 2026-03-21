0:2 in Freiberg: Bittere Niederlage für Kickers Offenbach

Nach den personellen Sorgen der Vorwoche baute der Trainer von Kickers Offenbach, Mark Zimmermann, seine Startelf am heutigen Samstag spürbar um. In der Anfangsformation rückten Valdrin Mustafa, Boubacar Barry, Nathan Doganay und Ronny Marcos für Maximilian Rossmann, Noel Knothe, Kristjan Arh Cesen und Vincent Moreno-Giesel nach. Vor 1300 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie gegen die Freiberger.

Offener Schlagabtausch und starke Torhüterleistungen

Beide Mannschaften fanden schnell in die Begegnung. Bereits in der 13. Minute verfehlte Minos Gouras das Offenbacher Gehäuse nur knapp und traf das Außennetz. Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Nach einer Flanke von Ron Berlinski setzte Valdrin Mustafa einen Kopfball knapp am Tor vorbei. Kurz darauf rückte Jannik Horz in den Fokus, als er zunächst einen Schuss von Minos Gouras blockte und anschließend den Nachschuss von Tim Niklas Pietzsch sicher parierte.

Pech bei Schiedsrichterentscheidungen und Aluminiumglück

In der 33. Minute kam Keanu Staude nach einem Vorstoß in den gegnerischen Strafraum zu Fall, doch der geforderte Strafstoßpfiff blieb aus. Wenig später hatten die Kickers das Glück auf ihrer Seite, als ein Freistoß von Mehdi Hetemaj an die Unterkante der Latte sprang und von der Torlinie zurück ins Feld prallte. Kurz vor der Pause bot sich die große Chance zur Führung für den OFC: Nach einer Ecke von Sascha Korb und einer Kopfballverlängerung durch Jona Borsum scheiterte Ron Berlinski mit einem Volleyschuss aus kurzer Distanz an einer Reaktion von Benedikt Grawe.

Kalter Entzug nach dem Seitenwechsel und Unterzahl

Die zweite Halbzeit begann für die Offenbacher mit einem Schockmoment. In der 47. Minute nutzte Minos Gouras eine Freistoßflanke und traf aus der Drehung flach in das lange Eck zum 1:0 für den SGV Freiberg. Die Bemühungen um den Ausgleich wurden zusätzlich erschwert, als ein Handspiel eines Freiberger Verteidigers im Strafraum in der 57. Minute ungeahndet blieb. In der 65. Minute schwächten sich die Kickers, als Boubacar Barry die Gelb-Rote Karte sah.

Offensive Schlussoffensive bleibt ohne Belohnung

Trotz der Unterzahl agierte Kickers Offenbach mit hohem Pressing. Mark Zimmermann reagierte mit einem Dreifachwechsel in der 66. Minute und brachte Noah Lehmann zu seinem Pflichtspieldebüt sowie Stephan Mensah und Kilian Skolik für Keanu Staude, Ron Berlinski und Valdrin Mustafa. Ein Ballgewinn von Jayson Breitenbach führte zu einer Flanke auf Stephan Mensah, dessen Volleyschuss jedoch zur Ecke geblockt wurde. In der Schlussphase kamen zudem Faris El Ouali für Nathan Doganay sowie Jelle Goselink für Sascha Korb ins Spiel. Die Entscheidung fiel in der 82. Minute, als Minos Gouras einen Pass abfing und zum 2:0-Endstand vollendete.

Hessenpokal als nächste Herausforderung am Bieberer Berg

Durch die Niederlage stehen die Kickers in der Tabelle der Regionalliga Südwest auf dem 14. Platz. Die Chance zur Rehabilitation bietet sich bereits am kommenden Dienstagabend um 19 Uhr. Dann empfängt der OFC im Halbfinale des Hessenpokals die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz im Stadion am Bieberer Berg. In der Liga geht es am nächsten Samstag mit einem Heimspiel gegen den SV Sandhausen weiter.