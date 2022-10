0:2 in Bruckmühl: "Spiele" muss nach ganz vorne abreißen lassen Endler-Truppe gerät im Spitzenspiel beim SV Brückmühl durch einen umstrittenen Elfmeter auf die Verliererstraße







Die druckvoll startende SpVgg Landshut kontrollierte im ersten Durchgang das Geschehen und versäumte es bei allerbesten Gelegenheiten durch Stephan König, Marcus Plomer und Dominik Past, einen Vorsprung herauszuarbeiten. Auf der anderen Seite musste die Gästeabwehr stets auf der Hut sein, um die schnellen Bruckmühler Angreifer auszubremsen. So scheiterten Maximilian Gürtler und Sebastian Marx an Landshuts Torsteher Johannes Huber. Dem Verlauf nach hätte jedoch die SVL mit einer Halbzeitführung in die Kabine gehen müssen. Stattdessen nahmen die Hausherren nach Seitenwechsel das Heft immer mehr in die Hand. Schließlich fiel das 1:0 durch einen im Landshuter Lager heftig umstrittenen und von Sebastian Marx sicher verwandelten Elfmeter. "Im Zweikampf unterlief das Foulspiel an Gürtler nicht unserem Spieler Lucas Biberger, sondern umgekehrt“, wetterte Landshuts Teammanager Richard Huber und Biberger selbst schwor Stein und Bein darauf, erst den Ball gespielt zu haben. „Später gelang der „Spiele“ trotz aller Mühen der Ausgleich nicht mehr und mit einem Konter nach einem weiten Abschlag von Torwart Markus Stiglmeir erhöhte Maximilian Gürtler in der Schlussphase zum 2:0 Endstand.