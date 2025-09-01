0:2 im Testspiel gegen Oberau

Urlaubs- und verletzungsgeplagt freuten sich die MTV Fußballerinnen dennoch auf das Vorbereitungsspiel am vergangenen Samstag gegen den FC Oberau. Dank einigen Aushilfskräften konnte Coach Nico Weis auf 12 Spielerinnen zurückgreifen, allerdings verletzte sich die junge Emilia Bayerlander schon nach wenigen Minuten am Auge und musste sogar direkt ins Krankenhaus gebracht werden. Fast die gesamte zweite Halbzeit spielte der MTV dann mit 10 Feldspielerinnen und bot dem BOL Team aus Oberau ein Duell auf Augenhöhe. Oberau war durch Rebecca Schelling in Führung gegangen, der MTV hatte ebenfalls tolle Chancen, scheiterte am Innenpfosten. Andrea Bichler traf sehenswert, ihr Treffer wurde jedoch nicht anerkannt. In der zweiten Halbzeit schenkten sich beide Mannschaften auf dem Feld nichts, es blieb ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. In der Nachspielzeit machte Oberau durch Molly Kabamooli den Sack zu zum 2-0 Endstand.

In der kommenden Woche testet der MTV Diessen zuhause am Mittwoch um 19:30 Uhr gegen den SC Pöcking und am Samstag um 15 Uhr gegen den TSV 1860 München.